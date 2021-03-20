Borrell'dan AB'ye "Türkiye" çağrısı!

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, her konuda Türkiye ile ilgili olarak Avrupa Birliği'nin dilediği gibi düşünebileceğini ancak 4 milyon, hatta 4 milyondan çok daha fazla insanı barındıran, ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu ağır yüke katlanabilmesi için Avrupa Birliği'nin destek vermesi, yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Mutabakatın geçerli olduğunu söyledi

AB (Avrupa Birliği) tarafından Türkiye'ye sağlanan mali desteğin tamamının doğrudan Türkiye topraklarında misafir edilen mültecilere harcandığının altını çizen Josep Borrell, bu paraların Türk hükümetinin kendi işlerinde kullanması için değil, ev sahipliği yaptıkları mülteci insanlar için olduğunu, zaten Türkiye'nin de gelen cüzi mali destekleri olduğu gibi mülteciler için kullandığını bildirdi.

Ankara ile Brüksel arasında imzalanan "göç" odaklı 18 Mart mutabakatı ile ilgili de konuşan Borrell, mutabakatın hâlen geçerli olduğunu ve mutabakatın öngördüğü uygulamalarının devam etmesi gerektiğini belirterek, mutabakat belgesi sayesinde "kural dışı" şeklindeki göç akınlarının durduğunu, bu nedenle çok sayıda hayatın kurtarıldığını kaydetti.