Börekçi Davası! Sevgilime “Benim Olacaksın” Diyordu

İstanbul Kağıthane'de yaşanan silahlı çatışma olayı bir börekçide çıkmıştı. Sanıklar Kaan Yazıcı, Fuat Can Yıldırır ve Tuncay Baysal'ın yargılanmasının başlandığı haberi öğrenildi. Sanık Tuncay Baysal, Kaan Yazıcı hakkında sevgilime benim olacaksın gibi mesajlar atıyordu ifadelerini kullandı. Kaan Yazıcı ise bu iddiaları reddetti ve kendilerine kurulan tuzağa düştüklerini söyledi ve “Bana 5 kurşunu kim sıktı?” şeklinde bir soru yöneltti. Savcılık ise 3 sanık hakkında tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu ile 38 yıla kadar hapis cezası verme isteminde bulundu.

Dava, İstanbul 10 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlk duruşmada tutuklu sanıklardan Fuat Can Yıldırır ve Tuncay Baysal’ın cezaevinden mahkemeye getirdiği öğrenildi. Diğer tutuklu sanık Kaan Yazıcı ise video konferans bile davaya bağlanarak katıldı. Sanıklardan Fuat Can Yıldırır, Kaan Yazıcı’nın yakınına geldiği zaman kendisine silah çektiğini ve yazın ateş ettiğini ancak kendisinin ise ateş etmediğini iddia etti. Diğer sanık Tuncay Baysal ise Kaan Yazıcı’nın sevgilisine “Sana aşığım, benim olacaksın.” gibi mesajlar attığını öne sürdü ve ona “Neden böyle mesajlar atıyorsun? Biz evleneceğiz.” şekilde karşılık verdiğinde ise sosyal medyadan engellendiğini ifade etti. Ardından ofise çağırdığını söyleyen Baysal, Kaan'ın tehlikeli bir insan olduğu için onun ofisine gitmeye çekildiğini ve gitmek istemediğini belirtti. Ve ardından Kaan’ın kendisine nerede olduğunu sorduğunu söyledi.

Börekçide olduğunu ifade ettikten sonra silahı çıkarıp ateş etmeye başladığını ifade eden sanık, kaçıp dükkanın içinde bir yere saklandığını söyledi. Kaan'ın ateş ederek yanına geldiğini ve kendisinin silahının belinde olduğunu ifade eden sanık, saldırganın kendisine yaklaştığını gördüğüne silahını çekip ateş ettiğini ifade etti. Saldırganın omzundan yaralandığını belirttikten sonra bu durumda asıl mağdur benim dedi.

Kaan Yazıcı ise Tuncay Baysal’ın sevgilisini mahalleden tanıdığını ve onun babası için kendisinden yardım istediğini belirtti. Söylendiği gibi aşk mesajları yazmadığını ve bu mesajları gösterirse her şeyi kabul edeceğini belirten Yazıcı, börekçinin içine ise hiç girmediğini söyledi.