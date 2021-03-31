Borcu Olan Vatandaşlar Dikkat! Bakan Selçuk Açıkladı Borçların Silinmesi İçin Bugün Son Gün

Salgın döneminde yüz binlerce vatandaşlarımız gelirlerini kaybetti. Devlet tarafından vatandaşlarımıza salgında biner liralık destekler yapıldı. Fakat bu destekler hanelere uzun süre için yeterli olmadı. Aylarca kepenk açamayan vatandaşlar, yarı ücretle çalışan personeller ve işten çıkarılanlar derken pandemi uzun bir süre boyunca haneleri ekonomik olarak çok sıkıştırdı. Temel destek kredisi alan vatandaşlarımız bir süre de hanelerini kredi ile idare etmeye çalıştı. Fakat salgının sonuna doğru geldiğimiz bu günlerde elde maddiyat yok fakat borç var. Devlette vatandaşlara yardımcı olmak için çeşitli imkanlar sunuyor. Her gün bir yapılandırma fırsatı ya da yeni bir destek kredisi açıklanıyor. Gelen son habere göre de yüzbinlerce vatandaşın borçları silinecek.

AİLE BAKANI SELÇUK AÇIKLADI

Aile ve Çalışma Bakanlığı pandemi boyunca binlerce vatandaşımız için fırsatlar açıklamıştı. Bu fırsatlardan biri de yapılandırmalardı. Borçlarını ödeyemeyen vatandaşlarımız içinse yeni bir yapılandırma fırsatı geldi. 2,1 milyon tarafından başvuru gelen yapılandırma için fırsatlar devam ediyor. Bakan Selçuk tarafından verilen ifadelere göre milyonlarca vatandaşın yükü bu şekilde hafifleyecek.

SON GÜN 31 MART

Aile Bakanı Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre SGK yapılandırmaları için peşin ya da ilk taksit ödemeleri 31 Mart ile sona erecek. 31 Mart tarihine kadar taksitini ödeyemeyen vatandaşlarımız yapılandırma fırsatını da kaçırmış olacak. Bu şansan muaf tutulacaklar.

VATANDAŞIN YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Bakan Selçuk tarafından yazılı açıklamaya göre Covid-19 salgını boyunca birçok borç yapılandırma bünyesine alındı. SGK prim borçları da yapılandırılarak vatandaşların yükü bir kez daha hafifletilecek.

TARİH UZATILDI

30 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile başlayan yapılandırma için son ödeme tarihi 1 Şubat 2021’deydi. Fakat daha fazla vatandaşın yükünün hafiflemesi ve vatandaşlara destek olmak adına süre 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

2,1 MİLYON VATANDAŞIN İŞLEMİ BAŞLADI

Söz konusu düzenlemeler ise sigorta primleri, genel sağlık sigortasını, işsizlik sigortasını, idari para cezalarını, meslek hastalıklarını, yersiz ödenen gelir, BAĞ-KUR sigortalılıklarının daha önce dolmamış hizmet süreleri gibi birçok kalemi içeriyor. Yapılandırma içinse şimdiye kadar E-devlet ve Sosyal Güvenlik Merkezleri üzerinden toplamda 2,1 milyon vatandaş başvuru yapmıştı. Yapılandırılan bütçe ise 101 milyar liradan daha fazla.

VATANDAŞLARIMIZIN BORÇLARI SİLİNECEK

Gelen yapılandırma imkânı ile yüz binlerce vatandaşımızın borçları silinebilecek. BAĞ-KUR emekli olan vatandaşların daha önceki kanunlarla duran hizmet sürelerini dair borçları Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi) göre güncellendi. Böylece vatandaşlar yapılandırma kapsamında borçlarının büyük bir kısmını sildirebilecek.

VATANDAŞLARA ÖDEME KOLAYLIĞI

Bakan Selçuk aynı zaman da GSS prim borçları hakkında açıklama yaptı ve kolay ödeme fırsatından bahsetti. Buna göre 31 Mart 2021 tarihine kadar bu borçların peşin ya da taksitler şeklinde ödenmeye başlaması durumunda vatandaşlarımızın prim borçları silinecek.

Burada aranan ana koşul ise gelir testi sonucu aynı hanede yaşayanlara düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerektiği. Bu durumda 31 Mart’a kadar başvuran vatandaşlar GSS borçlarını sildirebilirler.

TAKSİTLE ÖDEME SEÇENEĞİ

Yeni düzenleme kapsamında peşin ödemelerde vatandaşların borçları Yİ-ÜFE oranına göre güncellenecek. Peşin ödeme için bu borçların %90 oranı, iki taksitte ödemeler içinde yarısı silinecek.

Taksitler içinde vatandaşlarımıza 6, 9, 12 ve 12 ay olmak üzere vade seçenekleri sunuldu.