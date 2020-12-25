Borç Yapılandırma detayları belli oldu! Kim Ne Kadar Borç Yapılandırabilecek? Hangi Borçlar Yapılandırma Olacak?

Vatandaşlarımız için yapılacak olan borç yapılandırmaları çok önemlidir. Vatandaşlarımız korona virüsün etkisiyle birlikte ekonomik anlamda oldukça sıkıntı yaşamışlardır. Vatandaşlarımız tarafından ekonomik anlamda oldukça sıkıntı yaşanmış ve bu sıkıntıdan her kesimden vatandaşımız etkilenmiştir. Vatandaşlarımız bu dönemde ilgilerini yapılandırmalar üzerine kurmuşlarıdır. Çünkü vatandaşlarımız bu süreçte geçimlerini zaten zor sağlamaya çalışırlarken bir de borçlar ile başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Vatandaşlarımız ekonomik kriz ve pahalılık nedeniyle geçimlerini zor sağlıyorlar. Bu yüzden de vatandaşlarımız için borçları oldukça sıkıntı yaşatmaktadır. Vatandaşlarımız borçlarını kolay ödesinler diye borçlara yapılandırma geliyor.

BORÇLARA YAPILANDIRMA GELİYOR!

Milyonlarca kişi tarafından beklenen borç yapılandırması geldi! Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan yapılandırmalar için başvuru şartlarının ve hangi koşullarda bu imkânlardan yararlanabileceklerini merak ediyorlar. Korona virüs her kesimden vatandaşımız için oldukça sıkıntılı süreçler yaşatıştır. Vatandaşlarımız bu yapılandırmalardan yararlanmak ve ekonomik anlamdaki sıkıntılarından bir nebze oldun kurtulmak istiyorlar. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan başvurular için araştırmalar devam ediyor. Borçların yapılandırılması ile ilgili detaylar da belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen yeniden yapılandırma düzenlemesi pek çok insanımızı ilgilendirecek.

Vatandaşlarımız tarafından beklenen haberin gelmesiyle birlikte vatandaşlarımızın yüzleri gülüyor. Vatandaşlarımız tarafından yapılan borçlandırmalar için vatandaşlarımız sırada bekliyor. Çünkü vatandaşlarımız bu yapılandırmalara muhtaçtırlar. Vatandaşlarımız zaten geçim sıkıntısıyla uğraşırken vatandaşlarımız bir de borçları ödemek oldukça sıkıntı yaratmaktadır. Devletimiz her daim vatandaşın yanındadır. Bununla birlikte de korona virüs süresi uzadıkça her geçen gün vatandaşlarımız için yapılan yardımlara bir yenisi ekleniyor. Vatandaşlarımız için yeni proje ise devlet tarafından yapılan borç yapılandırmasıdır. Borç yapılandırması başvuruları başladı.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR?

Vatandaşlarımız bu yapılandırmalardan yararlanmak için en çok hangi borçlar yapılandırılıyor? Sorusunu merak ediyorlar. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından borç yapılandırmaları kabul edildi. Kabul edilen karar ile vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB'lara olan borçlar yapılandırılacaktır. Bunlarla birlikte TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB'in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de yapılandırılacaktır.

YAPILANDIRMADA HANGİ TARİH BELİRLEYİCİ OLACAK?

Vatandaşlarımız hangi tarihten itibaren yaptığı borçların bu kapsama girdiğini merak ediyor. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan yapılandırmalar kapsamına kanun kapsamında 31 Ağustos 2020 ve öncesinde yapılmış olan borçlar girecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemeler de Şubat ayında başlayacak açıklamasını yaptı. Bunun yanında borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacaktır.