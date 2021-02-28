"Borç batağındaki çiftçi" de yalan çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret için bulunduğu Aksaray’ın CHP’li Yeşiltepe Beldesinde kendini "çiftçiyim" diye takdim eden ancak ekim yaptığı herhangi bir tarım arazisinin bile bulunmadığı ortaya çıkan Yeşiltepe Beldesine bağlı Hürriyet Mahallesinin Muhtarı İbrahim Acar, borç batağında olduğuna dair iddialarıyla gündeme geldi. Gerçek ise bambaşka çıktı.

Hürriyet Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Acar, CHP'li Yeşiltepe Beldesi Belediye Başkanı Tahsin Çelik ve CHP'li yöneticilerle birlikte mahalleye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kredi kartlarını göstererek, tüm bankalardan kredi çektiğini, borç batağı içinde olduğunu söylemişti.

Gerçek bambaşka çıktı!

Mahalle muhtarlığı dışında kayıt dışı olarak sıhhı tesisat işleriyle uğraştığı ortaya çıkan Muhtar İbrahim Acar'ın büyükbaş hayvanlarının olduğu fakat ekim yaptığı ya da herhangi bir dikim faaliyetinde bulunduğu bir tarım arazisi olmadığı, kardeşleriyle babalarından kalan dev tarım arazilerini başkalarına kiraya verdikleri, sadece üç bankadan kredi çektiği, şahsına ait ahırı 2020 senesi içinde yüksek bir meblağ yatırım yaparak büyüttüğü, 14 büyük baş hayvanının bulunduğu ortaya çıktı.

Devletten her yerden para geliyor

Muhtar İbrahim Acar'ın annesi, ölen babasının emekli aylığı ile bitişik evde yaşıyor. İbrahim Acar, yanında yaşayan engelli kızından ötürü devletten 17 bin 396 lira 42 kuruş "engelli yakını aylığı" ödemesi yapılmış. Kızı reşit olduktan sonra da 5 Şubat 2021'e kadar toplam 19 bin 160 lira 32 kuruş "engelli aylığı ödemesi" almış. Her ay 609 lira 61 kuruş olan ödemeyi almaya da devam ediyor.

Hayvancılıkla uğraştığı için mevcut hayvan sayısına göre Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık desteklerinden süt ve buzağı destekleri alan İbrahim Acar aylık 119 lira 42 kuruş elektrik desteği de alıyor.

Yeşiltepe Beldesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nin muhtarlığını yaptığı için muhtarlık aylığı, kızından ötürü engelli aylığı, devletin sağladığı buzağı ve süt destekleri, elektrik desteği, babalarından kalan arazinin kiralama ücreti, ticari faaliyetlerden elde ettiği gelirler ve aynı evde ikamet eden bekar oğlunun da maaşlı çalıştığı ortaya çıkan İbrahim Acar'ın geçimlerini çok rahat sağladıkları, iddia edildiğinin aksine durumlarının gayet iyi olduğu belirtildi.

CHP'nin "çöp" hikâyeleri

CHP'nin peş peşe ortaya attığı "vatandaş çöpten ekmek topluyor" iddiaları da yalan çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu, Trabzon'da yaşayan ve köpekleri için ekmek toplayan Gülümser Adanur'u da "aç vatandaş" olarak göstermiş, Gülümser Adanur'un 4 katlı evi olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP'nin kendisini rencide ettiğini, onuruyla oynadığı söyleyen Gülümser Adanur, "Bana sordular mı aç mısın diye? Ben aç değilim. Benim maddi durumum gayet iyi. Beni çok rencide ettiler. Köpeklerim için topluyordum" demişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" yalanını ortaya atmış, kısa süre sonra bunun da yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

Hurdacılık işi yapan Arif Karaköse 3 katlı evinin olduğunu, çocuklarını büyütüp okuttuğunu ve mevki makam sahibi olduklarını, kendisinin de çocuklarının da durumunun çok iyi olduğunu, buzdolabının market gibi ağzına kadar dolu olduğunu, çöpten topladığı ekmekleri ise hem kendi tavuklarına hem etraftaki komşuların tavuklarına verdiğini, ekmeğin çöpte durmasının günah olduğunu anlatmıştı.

CHP'nin yine "aç vatandaş çöpten ekmek topluyor" dediği bir grup kadının ise dolandırıcı olduğu, UçanKuş TV Sunucusu Gökhan Taşkın tarafından deşifre edilmişti.

Rezidanslar ve lüks binaların önünde dilencilik yapan ve yanlarında getirdikleri ekmekleri çöpün içine koyarak tekrar oradan alan ve bu şekilde çok zor durumdaymış görüntüsü vererek zenginlerin duygularını sömüren dolandırıcı ekibi ifşa eden Gökhan Taşkın, "Bu bir tiyatro, oyun, gerçekten üçkağıt" demişti.