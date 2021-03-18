Bolsonaro, sosyal mesafe karşıtı protestoları destekledi!

Koronavirüsü "basit bir grip" olarak nitelendiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesinde düzenlenen sosyal mesafe karşıtı protestolara destek verdiğini bildirdi. Bolsonaro, insanların bu şekilde yaşadıklarını gösterdiklerini belirterek, mutlu hissettiğini söyledi. Özgürlük istediklerini aktaran Bolsonaro, diğer ülkelerin buna saygı göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Bolsonaro, koronavirüse ilişkin ciddiyetten uzak açıklamalarda bulunduğu, maske kullanmadığı ve yeterli düzeyde tepki almadığı gerekçesiyle tepkilere maruz kalıyor.

Sağlık sistemi çöküyor!

Oswaldo Cruz Vakfı, Brezilya'ya bağlı 27 eyaletten 25'inde yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının koronavirüs sebebiyle yüzde 80'i geçtiğini bildirdi. Söz konusu vakıf tarafından yapılan açıklamada, Brezilya'da sağlık sisteminin çökmek üzere olduğuna dikkat çekildi.

Yeni sağlık bakanı göreve başlayacak

Brezilya'da koronavirüsün başından beri birçok kez sağlık bakanı değişti. İki gün önce açıklamada bulunan Bolsonaro, son olarak Eduardo Pazuello'nun yerine Brezilya Kardiyoloji Birliği Başkanı Marcelo Queiroga'nın sağlık bakanlığı görevine getirileceğini söylemişti.

Brezilya koronavirüs tablosu

Brezilya'da son bir günde 90 bin 303 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 2 bin 648 can kaybı gerçekleşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 11 milyon 693 bin 838 vaka kayıtlara geçerken, koronavirüs kaynaklı 284 bin 775 ölüm gerçekleşti.

Brezilya, ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) sonra en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.

"Sızlanmayın" demişti

Brezilya hükümetinin koronavirüse karşı umursamaz bir tavır sergilemesi üzerine eyaletler kendi önlemlerini hayata geçirmeye başlamıştı. Sao Paulo eyaletinde vaka artışı sebebiyle kırmızı alarm verilmişti. Bolsonaro, insanların artık sızlanmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, ne zamana kadar ağlamaya devam edileceğini sormuştu. "Ne zamana kadar evde bekleyeceksiniz?" diye soran Bolsonaro, karantina uygulamasına tepki göstermişti. Bolsonaro, insanların bu duruma artık dayanmalarının mümkün olmadığını ileri sürerek, ölümler nedeniyle üzüldüklerini ama bu duruma bir çözüm bulunması gerektiğini belirtmişti.

"Herkes ıslanacak"

Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan Bolsonaro, 2020 senesinin Temmuz ayında koronavirüse yakalanmıştı. Bolsonaro, koronavirüsle enfekte olmayı "en iyi aşı" olarak nitelendirmişti. Koronavirüse yakalanmayı "yağmura yakalanmaya" benzeten Bolsonaro, bir gün herkesin kesinlikle ıslanacağını söylemişti. Bolsonaro, daha önce 1.000'den fazla kişiyi başkanlık sarayına mangal partisi için çağırmış fakat gelen eleştiriler üzerine bu etkinliği iptal etmek zorunda kalmıştı. Mahkeme, Bolsonaro'nun maske kullanmamayı sürdürmesi halinde her gün 2.000 real ödemek zorunda kalacağını bildirmişti.