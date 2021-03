Bolsonaro halka seslendi: Artık sızlanmayın!

Brezilya, koronavirüsün en çok sarstığı ülkelerden biri. Söz konusu ülkede sağlık sistemi büyük bir baskı altına girdi. Yerel yetkililer, Brezilya hükümetinden koronavirüsle mücadele hususunda ciddi bir tutum göremeyince kendi tedbirlerini uygulamaya başladı. Sao Paulo eyaletinde koronavirüs nedeniyle kırmızı alarm verildiği öğrenildi.

"Nereye kadar evde duracaksınız?"

Koronavirüse karşı umursamaz bir tavır sergileyen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, halkın artık sızlanmayı bırakması gerektiğini belirterek, insanların ne zamana kadar ağlamayı sürdüreceklerini sordu.

Bolsonaro, "Nereye kadar evde duracaksınız?" diyerek kapanma politikalarına da tepki gösterdi. İnsanların buna artık katlanmalarının mümkün olamayacağını belirten Bolsonaro, can kayıpları sebebiyle üzgün hissettiklerini ancak bu duruma artık bir çözüm getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan Bolsonaro, 2020 senesinin Temmuz ayında koronavirüsle enfekte olmuştu.

"En iyi aşı virüsün kendisidir"

Bolsonaro, Sao Francisco do Sul'da kendisini destekleyen kişilerle bir araya gelmişti. Bir vatandaş tarafından Bolsonaro'ya maske hediye edilmişti. Bolsonaro ise maske kullanmadığını belirterek, en iyi aşıyı olduğunu söylemişti. En iyi aşının "koronavirüsün kendisi" olduğunu belirten Bolsonaro, koronavirüsün şimdiye kadar herhangi bir yan etkiye neden olmadığını iddia etmişti. Bolsonaro'yu destekleyen kişilerin de maske kullanmadıkları fark edilmişti.

"Yağmura yakalanmak gibi"

Bolsonaro, pandeminin patlak verdiği ilk zamanlarda, koronavirüsün "basit bir gribe" benzediği söylemişti. Karantina karşıtı protesto gösterilerine katılan Bolsonaro, koronavirüsü umursamadığını belli etmişti. Bolsonaro, uzmanlar tarafından yapılan uyarılara aldırış etmeden ekonominin normal düzene geri dönmesi için çağrıda bulunmuş ve sürekli miting düzenlemeye başlamıştı. Koronavirüsle enfekte olmanın "yağmura yakalanmak" gibi olduğunu belirten Bolsonaro, herkesin mutlaka ıslanacağını söylemişti.

Bolsonaro, başkanlık sarayında 1.000'den fazla insanı mangal partisine çağırdığını söylemiş, fakat tepkilerin büyümesi üzerine iptal etmişti. Brezilya'da bir mahkeme, Brezilya Devlet Başkanı'nın maske kullanmamayı sürdürmemesi durumunda her gün 2.000 real ödemesi gerekeceğine yönelik bir karar almıştı.

Brezilya'da koronavirüs tablosu

Brezilya'da son bir günde 75 bin 102 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 1.699 can kaybı gerçekleşti. Böylece söz konusu ülkede şimdiye kadar 10 milyon 793 bin 732 vaka kayıtlara geçerken, koronavirüs kaynaklı 260 bin 970 can kaybı gerçekleşti. Kırmızı alarm verilen Sao Paulo eyaletinde ise şimdiye dek 2 milyon 80 bin 850 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 60 bin 694 can kaybı yaşandı.

Brezilya'da aşılama tablosu

Brezilya'da şu ana kadar nüfusun yüzde 3,5'ten az bir bölümüne koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 11:23