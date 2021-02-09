Boğaziçilileri Tehdit Etmişti: Trakya İlahiyat Dekanına Soruşturma…

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme gelen Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında, üniversite soruşturma açtı. Trakya Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle, üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Sözlerim yanlış anlaşıldı dedi

Prof. Dr. Cevdet Kılıç, üniversitenin soruşturma açma kararının ardından söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Melih Bulu kınadı

Kılıç’ı, Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu da kınadı. Bulu’nun açıklaması şöyle: