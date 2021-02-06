Boğaziçili Öğrenciler Sibel Can'ın Padişah Şarkısını Protestolarına Uyarladı

Boğaziçili öğrencilerden ilginç bir klip geldi. Boğaziçi öğrencileri bir süredir üniversitenin önünde eylem yapmaktaydılar, öğrenciler ünlü şarkıcı Sibel Can'ın en çok sevilen şarkılarından biri olan ‘Padişah’ şarkısını protestolarına uygun bir şekilde sözlerini değiştirerek şarkıyı yeniden uyarladı.
Sosyal medya üzerinden ve YouTube aracılığı ile oldukça geniş kitleye ulaşan bu klip adeta ülkenin gündemine oturmuş durumda.
Öğrencilerin padişah şarkısına uyarlamış oldukları sözler şu şekilde;
''Üstüme gelme madilerim
Beni temsil edemez bilirim
Kayyumdan rektör olmaz
Seni bir eylemle rezil ederim
Korkmuyorum sana direnmeye ben,
İnatçıyım derdim çok/ atanmış çok seçilmiş yok
Dostum çok hiç vazgeçmem yok
Ah ne zaman, istifan ne zaman
Neler çektik atanmıştan/ kayyumlardan
Sen mi yaman biz mi yaman?
Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse padişah değil’’
Şarkının orijinal sözleri şu şekilde;
Üstüme gelme inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim
Sakın üstüme gelme inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim
Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben
İnatçıyım derdim çok
Dostum var hiç dermanım yok
Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman
Neler çektim bu dünyadan
El mi yaman? ben mi yaman?
Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil
Bu zamanda kimse sultan değil
Hükümdar değil bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil
Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil
Üstüme gelme…Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 23:47