Boğaziçili Öğrenciler Sibel Can'ın Padişah Şarkısını Protestolarına Uyarladı

Boğaziçili öğrenciler son günlerde protesto için başvurdukları yol ile konuşulmaya başlandı. Öğrenciler oldukça ilgi çeken bir klip hazırladılar

Boğaziçili Öğrenciler Sibel Can'ın Padişah Şarkısını Protestolarına Uyarladı

Boğaziçili öğrencilerden ilginç bir klip geldi.  Boğaziçi öğrencileri bir süredir üniversitenin önünde eylem yapmaktaydılar, öğrenciler ünlü şarkıcı Sibel Can'ın en çok sevilen şarkılarından biri olan ‘Padişah’  şarkısını protestolarına uygun bir şekilde sözlerini değiştirerek şarkıyı yeniden uyarladı.

Sosyal medya üzerinden ve YouTube aracılığı ile oldukça geniş kitleye ulaşan bu klip adeta ülkenin gündemine oturmuş durumda.

Öğrencilerin padişah şarkısına uyarlamış oldukları sözler şu şekilde;

 ''Üstüme gelme madilerim 

Beni temsil edemez bilirim

  Kayyumdan rektör olmaz

  Seni bir eylemle rezil ederim

 Korkmuyorum sana direnmeye ben,

 İnatçıyım derdim çok/ atanmış  çok seçilmiş yok

 Dostum çok hiç vazgeçmem yok

  Ah ne zaman, istifan ne zaman

 Neler çektik atanmıştan/ kayyumlardan 

 Sen mi yaman biz mi yaman?

  Bu devirde kimse sultan değil

 Hükümdar değil bezirgan değil

 Bu kadar güvenme hiç kendine

 Kimse padişah değil’’  

 Şarkının orijinal sözleri şu şekilde;

Üstüme gelme inanamam

Beni ben gibi sevmedi bilirim

Bu sefer de yalancı ben olamam

Seni bir kalemde rezil ederim

 Sakın üstüme gelme inanamam

Beni ben gibi sevmedi bilirim

Bu sefer de yalancı ben olamam

Seni bir kalemde rezil ederim

Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben

İnatçıyım derdim çok

Dostum var hiç dermanım yok

Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman

Neler çektim bu dünyadan

El mi yaman? ben mi yaman?

 Bu devirde kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil

Bu zamanda kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil

Bu devirde kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil

Üstüme gelme…

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 23:47
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