Boğaziçi Üniversitesi’nde “Kabe Soruşturması”nda Flaş Gelişme!

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya yönelik protestolarda, kabe figürlü bir resmin yer alması tepki çekmişti. Gelen bilgilere göre gözaltına alınan 4 öğrenciden 2’si, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama” suçundan tutuklandı. 2 öğrenci ise “konutu terk etmeme” adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Bununla birlikte olaydaki diğer 2 şüpheli ise hala aranıyor. Öğrenciler, yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

LGBTİ kulübü için PKK soruşturması

Soruşturmaya neden olan resimde ne var?

Savcılık, yaptığı açıklamada LGBTİ+ adlı kulübün odasında yapılan aramaların ardından kulüpte örgütsel dökümanların ele geçirildiğini aktardı. Savcılık, PKK terör örgütü ile ilgili örgütsel dökümanların yer aldığı kulüpte bir soruşturma başlatıldığını belirtti ve iki farklı soruşturmanın açıldığını aktardı.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atandığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar bir süredir devam ediyor. Öğrenciler, Cuma günü kampüste bir sergi açtı ve sosyal medyada ciddi tepki çeken bir görselde, Kabe figürünün yer aldığı bir resmin kenarında LGBTİ, lezbiyen ve trans bayrakları bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü BİSAK, açıklamasında Kabe'nin "haysiyetsizce tahkir ve tahrif edildiğini" belirterek, "Bu ahlaksızlığın sanat kisvesiyle meşrulaştırılmasını ve üstüne üstlük hadsizce savunulmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.