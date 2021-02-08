Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı krizi çözüldü!

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir süredir rektör atamasına ilişkin protestolar sürüyor. Prof. Dr. Melih Bulu, söz konusu protestolar nedeniyle rektör yardımcısı bulmakta zorlanıyordu. Rektör yardımcılığına getiren isimlerin söz konusu pozisyonu kabul etmemesi tıkanıklığa neden oluyordu. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan bu krizin sona erdiği ve yeni rektör yardımcılarının belli olduğu ifade edildi. Rektör yardımcılığına getirilen isimler şöyle oldu:

- Fizik Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci,

- Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?

Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü'nden 1987 senesinde mezun olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Heriot-Watt Üniversitesi'nde doktora yapmaya başladı. Prof. Dr. İnci, burada fiber optik sensörler konusunda çalıştıktan sonra 1992 senesinde doktorasını bitirdi. 1993-94 seneleri arasında Stanford Üniversitesi'nde optik haberleşme üzerine çalışan Prof. Dr. İnci, Boğaziçi Üniversitesi'nde akademik kariyer yaptı. Prof. Dr. İnci, burada Fizik Bölümü'nde önce yardımcı doçent, sonra ise doçent unvanına sahip oldu.

Gunma Üniversitesi'nde fiber optik sensörlere ilişkin endüstriyel çalışmalara ilişkin 1998-99 seneleri arasında konuk araştırmacı olarak bulunan Prof. Dr. İnci, Sabancı Üniversitesi'nde 1999-2005 seneleri arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Prof. Dr. İnci, Sabancı Üniversitesi’nin laboratuvarlarının kurulmasında ve farklı programların oluşturulmasına önemli bir rol oynadı.

2005 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde profesör unvanın alan Prof. Dr. İnci, bölüm başkanlığını 2014-2018 seneleri arasında yaptı. Heriot-Watt Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi, Gunma Üniversitesi ve Stuttgart Üniversitesi'nde konuk profesör olan Prof. Dr. İnci, üniversite ile sanayi ilişkilerine getirdiği faydalar dâhilinde 2 tane uluslararası patente sahip. Prof. Dr. İnci, şu konularda çalışma yürütüyor:

- Kuantum kriptografisi,

- Kuantum bilişimi,

- Kuantum optiği,

- Kuantum optiği,

- Optik sensörler,

- Nano partiküller,

- Fiber optik.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir?

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde görevli. 2001 senesinde doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Prof. Dr. Kumbaroğlu, daha sonra Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı ve ETH Zürich bünyesinde araştırmalarını yürüttü. Prof. Dr. Kumbaroğlu, daha sonra akademik kariyerine Boğaziçi Üniversitesi'nde devam etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Çin Bilimler Akademisi, Port Harcourt Üniversitesi, Campinas Üniversitesi, Sao Paulo Üniversitesi ve RWTH Aachen Üniversitesi'nde enerji alanında dersler veren Prof. Dr. Kumbaroğlu, 2011 senesinde Enerji Oscarı ödülüne sahip oldu. Prof. Dr. Kumbaroğlu, daha sonra Çin Bilimler Akademisi tarafından 2012 senesinde ödül oldu.

Enerji ve çevreye ilişkin birçok bilimsel yayına sahip olan Prof. Dr. Kumbaroğlu'nun yayın kurulu üyeliği yaptığı dergiler şöyle:

- Management Economics,

- Journal of Self-Governance,

- Innovative Energy Policies,

- Sustainability.

Prof. Dr. Kumbaroğlu, ayrıca Enerji Ekonomisi Derneği'nde yönetim kurulu başkanı olarak görev yürütüyor.

Oğuzhan Aygören reddetmişti

Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini kabul etmemişti. Prof. Dr. Bulu, ilk başta herhangi bir problem olmadığını ancak DEVA Partisi tarafından gelen tepkiler üzerine Aygören'in bu pozisyonu reddettiğini söylemişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulu'nun bir ayı aşkın zamandır rektör yardımcısı bulamadığını, bu nedenle istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 16:49