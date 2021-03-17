Boğaziçi Üniversitesi'nde Çıkan Olaylarda Tutuklanan Öğrenciler Hakkında Yeni Karar

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Kabe fotoğrafının yere serilmesi ile tutuklanan öğrencilere ilişkin mahkeme tarafından karar alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Çıkan Olaylarda Tutuklanan Öğrenciler Hakkında Yeni Karar

Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan eylemler sonucunda çok sayıda öğrenci ile  güvenlik güçleri karşı karşıya gelmişti. Yaşanılan olaylar neticesinde bazı öğrenciler tutuklanırken bazıları da adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı, mahkeme tarafından o öğrencilerin bazıları hakkında yeni kararlar alındı. İşte o kararlar 

Boğaziçi Üniversitesi önünde kabe fotoğrafını yeri serilmesi sonucunda yedi  sana ilişkin mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Olaya ilişkin tutuklanan  Doğu  D.  ile Selahattin C.U. tahliyesine karar verilirken 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına ilişkin karar verildi.

 Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde yapılan eylemlerde,  üniversitenin önünde kabe fotoğrafının  yeri sevilmesi üzerine, ‘ halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan  3'er yıla kadar hapsi istenen 7 Sanığın  yargılanmış olduğu davada mahkeme ara kararı verdi.

 Sanıklardan Doğu D. ile Selahattin C. U. için Boğaziçi Üniversitesi önünde kabe fotoğrafı üzerine Şahmeran tasviri ve dört bir yanda LGBTİ+ amblemi bulunan fotoğrafı astıkları anlatılan iddianamede Boğaziçi Üniversitesi güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanağa göre asılan fotoğrafın dini diğerleri aşağılayıcı olduğu yönünde uyarıldıklarını belirtildiği,  Sanık Hazar K.  ve sanık  Sena N. B’nin  bahse konu olan panonun kendi sorumluluklar içerisinde bulunduğunu ve durum ile ilgileneceklerini beyan etmişlerdi.

 Boğaziçi Üniversitesi içerisinde,  LGBTİ+  çalışma Kulübü içerisinde yetkililer tarafından yapılan aramada,  suça ilişkin olan resmi ve bir yayınevine ait olan terör örgütü PKK bayrağı simgeli  bir kitap ele geçirilmişti. Konuya dahil olan kitap için ayrı soruşturma yürütüleceği de aktarılmıştı.

Olaya ilişkin  düzenlenen iddianame de,   sanıkların ‘ halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’  su suçundan 3'er yıla kadar hapis istemi ile cezalandırılması işlenmişti.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi,  tutuklu sanık Selahattin C. U.  ve sanık Doğu D.'nin  tahliye edilmesine 5 tutuksuz sanık hakkında verilmiş  olan adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına karar verdi.

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