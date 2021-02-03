Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 65 kişi serbest!

Boğaziçi Üniversitesi protestoları bir süredir devam ediyor. Söz konusu üniversitenin rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasına karşı düzenlenen protestolar kapsamında 2 Şubat Salı günü İstanbul'un Kadıköy ilçesinde protesto gösterisi gerçekleştirilmişti. Güvenlik güçleri tarafından söz konusu protesto gösterisine müdahalede bulunulmuş, 94 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kişilerden 65'i serbest bırakıldı. Öte yandan, Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde 2 Şubat Salı günü gözaltına alınan 11 kişi de serbest bırakıldı.

"Ev hapsi tedbiri uygulandı"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen izinsiz eylemler kapsamında başsavcılık tarafından verilen talimat üzerine gözaltına alınan A.Ö., R.Ö., R.D., G.T., H.S., H.Y., V.Ç.A., U.B.Ç., M.H., A.D.A. ve E.D.A. hakkında 2'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi tedbirinin uygulandığı bildirildi.

"Yasak olmasına rağmen Kadıköy'de toplandılar"

Söz konusu açıklamada Kadıköy ilçesinde bulunan İskele Meydanı'nda 2 Şubat Salı günü toplanılması için sosyal medya platformları üzerinden çağrıda bulunulduğu belirtilerek, akşam vakitlerinde eylemcilerin burada bir araya geldiğine dikkat çekildi. İskele Meydanı'nda bir araya gelen eylemcilere koronavirüs bulaşının önlenmesi ile kamu sağlığının korunmasına yönelik faaliyetleri olumsuz yönde etkileyebilecek bütün toplanmalara kaymakamlık tarafından yasak getirildiği hatırlatılarak söz konusu eylemcilerden dağılmalarının talep edildiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçleri tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen söz konusu eylemcilerin meydanı terk etmedikleri belirtildi.

"Emniyet araçlarına hasar verdiler"

Açıklamada, polis ekiplerine direnen kişilere müdahalede bulunulduğu kaydedilerek, Rıhtım Meydanı'ndan farklı sokak ve caddelere yönelen eylemciler tarafından hem çevreye hem de emniyet araçlarına hasar verildiği ifade edildi. Kadıköy ilçesinde gerçekleştirilen izinsiz gösteri kapsamında 94 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, bu kişilerden 29'unun başsavcılık talimatı üzerine gözaltına alındığı aktarıldı.

"65 kişi serbest bırakıldı"

Açıklamada, yakalanan 94 kişiden 65'inin ifadeden sonra serbest bırakıldığı kaydedilerek, Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde de bir araya gelen ve dağılmaları için uyarı yapılmasına rağmen polis ekiplerine diren 11 kişinin başsavcılık talimatı üzerine gözaltına alındıkları ifade edildi. Söz konusu kişiler hakkında idari yaptırım kararının hayata geçirildiği ve serbest bırakıldıkları belirtilen açıklamada, gözaltındaki 29 kişiye yönelik işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Emniyet aracına tekne attıkları görülmüştü

2 Şubat Salı günü Kadıköy ilçesinde, provokatif hareketlerde bulunan eylemciler, emniyet aracının önünü kesmişlerdi. Söz konusu eylemciler tarafından emniyet aracına tekmelerle saldırıldığı görülmüştü.

108 kişiden yalnızca 7'si Boğaziçi öğrencisi çıkmıştı

1 Şubat Pazartesi günü Güney Kampüs'ün önünde gerçekleştirilen protesto gösterileri sırasında güvenlik güçleri tarafından yapılan uyarılara rağmen alanı terk etmeye 108 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği, gözaltına alınan kişilerden 101'inin Boğaziçi öğrencisi olmadığını duyurmuş, yalnızca 7 kişinin Boğaziçi öğrencisi olduğunu bildirmişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 09:27