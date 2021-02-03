Boğaziçi protestolarına katılanların 10'u daha öğrenci çıkmadı!

İstanbul Valiliği, 2 Şubat 2021 tarihinde farklı sivil toplum örgütleri gruplara ait sosyal medya hesaplarından Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek vermek üzere Kadıköy ilçesinde bulunan İskele Meydanı'nda bir araya gelinmesi için çağrıda bulunulduğu ifade edilmişti. Bunun üzerine akşam vakitlerinde bazı protestocuların söz konusu meydanda bir araya geldiği belirtilen açıklamada, koronavirüsün yayılmasının önlenmesine ve kamu sağlığının muhafaza edilmesine yönelik faaliyetleri kötü şekilde etkileyebilecek tüm toplanmaların kaymakamlık tarafından yasaklandığına dair bilginin protestoculara iletildiği ve kendilerinden dağılmalarının talep edildiği bildirilmişti.

Polis araçlarına saldırmışlardı

Açıklamada, bu konuda birçok defa uyarı yapılmasına rağmen meydanı terk etmeyen ve polis ekiplerine direnen kişilere gereken müdahalenin yapıldığı belirtilerek, Rıhtım Meydanı'ndan farklı sokaklara ve caddelere doğru giden protestocuların hem polis araçlarına hem de çevreye hasar verdiklerine dikkat çekilmişti. Bunun üzerine Kadıköy ilçesinde kanun dışı bir şekilde toplanan ve güvenlik güçleri tarafından yakalanan 94 kişiden 65'inin ifadeden sonra salıverildiği kaydedilen açıklamada, 29'unun ise başsavcılık tarafından verilen talimattan sonra gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek vermek üzere bir araya gelen ve birçok kez uyarı yapılmasına rağmen dağılmayarak polis ekiplerine direnen 11 kişinin başsavcılık talimatıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin salıverildiği ancak gözaltındaki 29 kişiye yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edilmişti.

Bugün yapılan açıklamaya göre, gözaltında bulunan 29 kişiden 6'sına yönelik işlemler sona erdi. Bu kişiler daha sonra serbest bırakıldı.

23 kişiden 10'u öğrenci değil

Emniyette işlemleri devam eden 23 kişiden sadece biri Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci. Kalan 22 kişiden 12'si farklı farklı bir üniversitede eğitim görürken, 10'u öğrenci bile değil. Söz konusu kişilere yönelik işlemler devam ediyor.

"Öğrenci misiniz yoksa terörist mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir açıklamada bulunarak, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun odasını işgal etme girişiminde bulunan kişilere "Öğrenci misiniz yoksa terörist misiniz?" diye sormuştu. Erdoğan, Türkiye'de bir defa Gezi Olayları'nın yaşanmasına asla izin verilmeyeceğini söylemişti. Rektör Bulu, binanın abluka altına alındığı saatlerde tüm kapıların eylemciler tarafından tutulduğunu ve dışarı çıkmasına müsaade edilmediğini belirtmişti. Protestoculardan görüşme için bir ekip belirlemelerini istediğini aktaran Bulu, bu isteğinin kabul edilmediğini, kendisinin aşağı inmesi için talepte bulunulduğunu aktarmıştı. Bulu, çok fazla protestocunun bulunduğunu ve güvenlik güçlerinin bunun riskli olabileceğine dair uyarı yaptığını, bu nedenle aşağı inmediğini söylemişti. Bu nedenle ablukanın sürdüğünü kaydeden Bulu, dışarı çıkmasına izin verilmeyince polis ekiplerinin müdahalede bulunduğunu anlatmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu, tüm ülke Boğaziçi Üniversitesi için ayaklansa da rektörlük binasının işgal edilmesine asla izin vermeyeceğini dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 17:59