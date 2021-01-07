Boğaziçi Öğrencileri Saraya Davet Edildi! TÜRGEV Kendini Ne Sanıyor?

AKP Milletvekili aday adayı olarak siyaset geçmişi bulunan Melih Bulu için Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından protestolar devam ediyor. Bir grup öğrecinin saraya davet edildiği haberleri ise bugün ortalığı karıştırdı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarayda 30 Boğaziçi Üniversitesi öğrenciyile görüşme yapacak. İddiaya göre görüşmelerin ayarlanması için TÜRGEV görevlendirildi. Dernek aracılığıyla bulunacak 30 öğrenciye ulaşım ve konaklama konusunda yardımcı olacağı belirtildi. Yaşanan gelişmeler sonrasında Boğaziçi Dayanışması sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada;

“Günlerdir sürdürmüş olduğumuz ve kayyum rektöre karşı başlattığımız Boğaziçi direnişi hem Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinde hem de Türkiye'de önemli bir karşılık bulmuş ve meşruluğu ispatlanmıştır. Öğrenciler olarak taleplerimizi ve isteklerimizi net bir şekilde dile getirdik. İlk günden itibaren iktidar tarafıdan başlatılan dezenformasyon kampanyasının farkındayız. Şimdiye dek Boğaziçi öğrencilerinin kararlı ve duyarlı duruşu bu kampanyayı bertaraf etmeye yetti." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin talepleri ise; Gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal bırakılması Kayyum olarak atanan Melih Bulu ve tüm rektörler acilen istifa etsin Tüm üniversitelerde rektörlük için üniversite bileşenlerinin rızası gözetilerek demokratik seçimler düzenlensin. Kayyum kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz

ifadelerine yer verildi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 30 kişilik bir grubun saraya gitmesi için nasıl bir yol izlenecek hep birlikte göreceğiz.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 18:02