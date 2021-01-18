Boğaziçi eylemi sürüyor! Akademisyenlerden alkışlı protesto

Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne Melih Bulu'nun getirilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Söz konusu atama kararı ile üniversitenin akademik özerkliğinin ve bilimsel hürriyetinin ihlâl edildiğini belirten akademisyenler, devir-teslim töreni sırasında toplanmış ve rektörlük binasına arkalarını dönerek sessiz bir protestoya imza atmışlardı. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin protestoları farklı organizasyonlarla sürerken, akademisyenler yeniden toplandı. Akademisyenlerin Güney Kampüs'te bir araya geldikleri ve rektörlük binasına tekrar arkalarını döndükleri görüldü. Akademisyenlerin alkışlı protesto düzenledikleri fark edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan rektör atandığına yönelik gelen tepkiler üzerine Melih Bulu, kendisinin de Boğaziçili olduğunu söylemişti. Melih Bulu, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığını ifade etmişti. Öğrenciler, rektörlerin atamayla değil, demokratik yöntemlerle gerçekleştirilecek bir seçimle belirlenmesi gerektiğini savunmuştu. Buna yanıt veren Melih Bulu ise bir kurumu idare edecek kişinin seçimle belirlenmesi yöntemine fazla başvurulmadığına dikkat çekerek, demokrasinin uygun bir yol olduğunu ancak rektörlerin hocaların oyları sonucu belirlenmesinin pek de mümkün olmadığını kaydetmişti.

Siyasete meraklı olduğunu söyleyen ve daha önce AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğu öğrenilen Melih Bulu'nun hard rock ve Metallica dinlediğini söylemesi sosyal medyada gündem olmuştu. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ni 4 sene içerisinde dünya sıralamasında ilk 100'e sokmayı hedeflediğini ifade etmişti. Üniversitelerin sıralamalarına ilişkin iki tane makalesinin bulunduğunu belirten Melih Bulu, "ilk 100" hedefine nasıl ulaşılacağının tartışılmasından yana olduğunu söylemişti. Melih Bulu, girişimci ekosistem vaat ettiğini belirtmiş, start-up konusunda Boğaziçi Üniversitesi'nin geri kaldığını ifade etmişti. Olaylar sırasında tutuklanan 17 kişiden 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu kaydeden Melih Bulu, protestolara farklı örgütlerden katılım olduğunu söylemişti. Söz konusu kişilerin terör örgütü MLKP üyesi oldukları ortaya çıkmıştı.

Melih Bulu, rektörlüğünü protesto eden öğrencilere saygı gösterdiğini ancak uzlaşma kültürüyle birlikte düşünmenin önemli olduğunu ifade etmiş, Boğaziçi'nin demokrasi kültürü konusunda Türkiye'ye örnek teşkil edeceğini söylemişti. İnsanların kendisini tanımasıyla birlikte soru işaretlerinin de ortadan kalkacağını belirten Melih Bulu, güzel işler yapılacağına dair söz vermişti. Melih Bulu, bilişim teknoloji merkezlerinin yanı sıra güvenlik ve sağlık gibi değişik teknolojileri baz alan “start-up”ların hayata geçirileceğini duyurmuştu.