Boğa Burcu Nisan 2021 Yorumu! İmaj Değişikliği Gündeme Gelebilir

Boğa burcu 2021 senesinde gezegen durumları tarafından destekleniyor. Bu durum Toprak grubuna ait olan boğaların hayatlarında bir büyümeye doğru gideceklerini göstermekte. 2021 senesinin 4. ayında da devam eden destekler enteresan olayları ve heyecanlı dakikaları beraberinde getirecektir. Bununla birlikte aslında gerçekleri öğrenme zamanı olarak da değerlendirilebilecek Nisan ayı boğaları beklenilmeyen durumlar ile karşı karşıya bırakabilir.

Ancak bahar mevsiminin 2 ayı olan Nisan’da yeni durumlar ile karşılaşan boğalar yeni farkındalıklar kazanabilir. Bunun yanı sıra Üranüs gezegeninin boğalara yaklaşımı zaman zaman hissedilebilecektir. Ayın sonlarına gelindiği zaman da belirtilerini göstermeye başlayacak olan akrep dolunayı toprak grubunu oldukça etkileyecektir. Bununla birlikte Venüs’ün boğa burcuna geçiş yapması ile cazibe artabilir ve boğalar eskiye göre daha çok görünüşleriyle ilgilenebilir.

Venüs’ün boğada 25 Nisan'a kadar olan hareketi diğer aylara göre ekstra bir şans ve karizma getirmiş olacak. 15 Nisan tarihine kadar ise ikili ilişkilerde yarım kalmış konular gündeme gelebilir ve tamamlanmak adına boğa burçlarının karşısına çıkabilir. Gizli kalması gereken konuların göz önüne çıkması ile boğalar gerçekleri öğrenmenin rahatlığını yaşayacaklar. Yakın zamanda ise ilişkisi olan boğalar bir evlilik teklifi ile karşılaşabilir ya da çok istedikleri bir konudan olumlu yanıt alabilir.

Nisan ayında yaşanacak olan yeni ay süreci o güne kadar süregelmiş olan krizleri fırsata dönüştürme imkanı sunmaktadır. Bu yeniayın iyi değerlendirilmesi boğaları başarıya götürecek iken dikkatli davranılması önerilmektedir. Bunun yanı sıra sağlıklarına da dikkat etmeleri gereken boğa burçları bağışıklık sistemleri ile ilgili problemler ile karşılaşabilir.

30 Nisan tarihinde akrep burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ise boğaları etkisi altında bırakacaktır. Fiziksel görüntü ile çok ilgilenme ya da imaj değişiklikleri toprak grubunun gündeminde olabilirken ilişkiler de masaya yatırılabilir. İyi giden bir ilişkiye sahip olan boğalar evlenme kararı alabilir ya da sorunlu bir birliktelik yaşanıyorsa bu birlikteliği bitirme kararı verilebilir. Her iki kararın sonucunda da boğalar bir aydınlanma yaşayacak ve hayatlarına daha bilinçli bir şekilde devam edecektir.