Boğa Burcu Mayıs Ayı Burç Yorumu! Boğa Burcu Mayıs 2021

Güneş Burcu ya da yükselen burcu boğa olanlar 2020 senesinin Mayıs ayında kendilerini özgüvenli hissedecektir. Merkür'ün boğadan ayrılıp ikizler burcuna geçiş yapması, bunun yanı sıra 9 Mayıs tarihinde de o geçişe yönetici gezegen olan Venüs’ün de dahil olması ile birlikte finansal konular gündemde yer tutacaktır. Maddi gelirlerin gündemde yer alması ile beraber boğa burçları Mayıs ayının ilk haftalarını kazançlı olarak atlatacaktır. Maddi yatırımların yanı sıra çeşitli planlar ve geleceğe dönük projeler de Mayıs ayında güçlü olacak fikirler arasında yer alacaktır.

Mayıs ayının en önemli olaylarından biri 11 Mayıs tarihinde boğada gerçekleşecek olan yeniay olacaktır. Boğalar, 11 Mayıs'taki yeniay ile birlikte hayatlarındaki bazı koşul ve standartları gözden geçirip yeni kararlar alabilir. Geçmişe bakıldığında da olgunluğa ulaştığını görmek ya da yeni fikirler edinildiğini görmek boğaları motive edecektir.

Mayıs ayının ortalarına gelindiğinde ise Jüpiter'in balık burcuna geçişi arkadaşlık temasını işaret etmektedir. Sosyal çevre ile ilgili durumlar gündeme gelebilir ve hareketle günler boğa burçları için geçerli olabilir. Aynı zamanda sosyal platformlarda da projeler geliştirilmesi olası bir durumdur. Çeşitli kampanyalar hazırlanıp toplum beğenisine sunulabilecektir.

20 Mayıs tarihinde ise Güneş’in boğa burcundaki seyahatini sonlandırması ve ikizler burcuna geçiş yapması boğaların faydasına olacaktır ve karanlık döneminin bittiğini hissedeceklerdir. Dönem boyunca önlerinin açıldığını ve bir sonraki adımlarını daha net görebilecek olan boğa burçları, gelecek hakkında da fikir üretmeye başlayacaktır.

Boğa burçları için Mayıs ayının sonunda ise Merkür'ün 30 Mayıs tarihinde senenin ikinci geri hareketine başlaması önemli bir gelişme olacaktır. Ayın son günlerinde kazançlar ve finansal varlıkları gözden geçirmek onlar için tavsiye edilen bir durumdur. Bir diğer önemli konu da işleri yarım bırakmamak ve erken vakitlerde tamamlamaktır.