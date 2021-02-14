Boğa Burcu Mart Ayı Yorumu

Uzman astrolog Aygül Aydın, boğa burçları için mart ayı hakkında yorumlarda bulundu. Boğaların yönetici gezegeni olan Venüs, 6 Mart tarihi sonrasında Koç burcunda hareket edecek. Bu sebeple Mart ayının ilk günlerinde boğaların kendilerine gergin ve huzursuz hissetme eğilimlere mevcut durum olarak karşılarına çıkabilir. Boğaların karşıt burcu üzerinde hareket eden Jüpiter ise Akrep'i etkileyerek 9 Mart sonrası için 3 aylık bir geri harekete geçecek. Bu ilerleyiş boğa burçları hakkında finansal konular üzerinde dikkatli olun çağrısı yapmaktadır. 2 Mart tarihinde ise başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte boğaların sosyal yaşamı hareketlenip hedefler üzerinde çalışabilecekleri bir süreç başlayacak.

Boğaların hayatında yolunda gitmeyen işler, bu dönemde yoluna girecek ve hayat akışına daha kolay bir şekilde uyum sağlayabilecekler. Diğer taraftan boğa burçlarının aşk ilişkileri ile ilgili olarak şans onlarla birlikte olacak. Yeni ayda sevdiğini ve sevildiğini hissedecek olan boğa burçları ayın başında başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte harika etkiler alacaklar. Aynı zamanda var olan mevcut ilişkileri adına daha net kararlar alıp karşı taraftan da aynı şekilde bir tavır hissedecekler. Bunun yanı sıra Mart ayında gizli hayranlarının olduğu haberi de öğrenilebilir. 23 Mart sonrası ise Merkür’ün geri harekette bulunacak olması boğalar için gizli kalmış konuların ortaya çıkmasına ve hayatlarında güçlü deneyimler elde edebileceklerine işarettir. Bu sebeple boğa burçları özellikle Mart ayında önlerine gelen gerçeklerle yüzleşmekten korkmamalı ve korkularının üzerine gitmediler. 17 Mart tarihinde balık burcundaki yeniay ise boğa burçlarının sosyal hayatlarının ve projelerinin önem kazanacağına işaret etmektedir. Akademik olarak uluslararası çalışmaların da artacağı döneme işaret eden yeniay dönemi arkadaşlık ilişkileri ve ekip çalışmalarını da beraberinde getirecektir.

Bununla birlikte, boğa burçları için Mart ayının sonunda bakıldığında ise 31 Mart tarihinde boğaların yönetici gezegeni olan Venüs’ün boğa burcuna geçmesi ve Terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ile birlikte daha farklı konular Boğa burçlarının gündeminde yer alacaktır. Geçmişten gelen sabır gösterilen konular ya da emek harcayıp sonuç beklenilen işler varsa ay sonunda yapılan emeklerin fazlası ile karşılık bulacağı bir döneme giriş yapılacaktır.