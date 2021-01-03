Bodrum’da Sır Ölüm: Elleri Kelepçeli, Başı Poşetli Halde Ölü Bulundu

Bodrum’da yaşayan ve tedavi için Ukrayna’ya sık sık giden Novytska’nın ölümü Muğla’nın gündemine oturdu. Ukraynalı 25 yaşındaki kadının, evinin kapısı içeriden kitli olması nedeniyle intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Çilingirle kapı açıldı, şok manzara ile karşılaşıldı

Kristina Novytska’dan bir süredir haber alamayan komşularının şüphesi üzerine polis haber verildi ve Ukraynalı kadının evinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, Novytska’yı bir sandalyede, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş şekilde buldu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede polis, kapının kitli olduğunu, iç kısımda anahtar yer aldığını tespit etti. Bu nedenden ötürü bir intihar şüphesi üzerinde duran polis, bununla birlikte cinayet ihtimalini de değerlendiriyor. Kesin ölüm nedeninin aydınlatılması için kadının cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Tedavi için Ukrayna’ya gitmiş

Kristin Novytska, uzun bir süredir şiddetli baş ağrısı çekmesinden ötürü Ukrayna’ya tedavi için sık sık gdiyordu. Bu nedenle Novytska’nın, yaşadığı ağrılardan ötürü intihar edebileceği de değerlendirildi.

Ünlü televizyoncu Alp Kırşan da, yaptığı paylaşımda karşı siteden bir komşusu olan Novytska’nın ardından bir mesaj paylaştı ve savcının beklendiğini aktardı.