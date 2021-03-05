Bitlis'te askerî helikopter düştü: 11 şehit!

Bingöl'den saat 13.55'te kalkış yaptığı belirtilen "Cougar" tipi askerî helikopter, Bitlis ilinin Tatvan ilçesi kırsalında henüz tespit edilemeyen bir sebeple kaza kırıma uğradı.

bölgeye çok sayıda jandarma timi, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekibi, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

MSB'den ilk açıklama

MSB (Millî Savunma Bakanlığı) askerî helikopterin kaza kırıma uğraması ile ilgili yazılı açıklama yaptı ve 11 askerin şehit, 2 askerin yaralı olduğunu duyurdu.

Yaralı askerler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kaza bölgesinden alındı ve Bitlis ile Tatvan’da bulunan farklı hastanelere götürüldü. Şehitlerin naaşları ise kaza yerinden alındı.

Millî Savunma Bakanlığının açıklamasında Bingöl ilinden Tatvan ilçesine gitmek için 4 Mart 2021 Perşembe günü saat 13.55’te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına (KKK) ait Cougar tipi askerî helikopterle saat 14.25’te irtibatın kesildiği, bölgede İHA (insansız hava aracı), CN-235 nakliye uçağı ve bir askerî helikopterle arama çalışmalarının derhal başlatıldığı bildirildi.

Arama çalışmaları neticesinde Cougar tipi askerî helikopterin kaza kırıma uğradığının saptandığını belirten Millî Savunma Bakanlığı, elim kaza sonucu helikopterde yer alan kahraman Türk askerlerinden 10’unun şehit olduğu, 3 kahraman Mehmetçiğin ise yaralandığının belirlendiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığının bu açıklamasından kısa süre sonra yaralı hâldeki 3 askerden birinin daha yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 11'e yükseldi.

Korgeneral Osman Erbaş şehit düşenlerden

Şehit yiğit Türk askerleri arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı olarak görev yapan Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu bildirildi.

Şehit Osman Erbaş'ı kamuoyu, 15 Temmuz işgal girişiminin yaşandığı yıl olan 2016'da katıldığı şehit cenazesinde haykırdığı sözlerle tanımıştı. Şehit Osman Erbaş, "Türk askeri katil olmaz. Türk askeri kendi vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değiller, katiller!" demişti.

Şehit Korgeneral, MHP'li vekilin kardeşi!

Şehit Korgeneral Osman Erbaş aynı zamanda MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın da ağabeyi. Şehitlerin kimliklerine ilişkin bilginin bulunmadığı sırada, MHP'li Ahmet Erbaş'ın, ağabeyinin şehit olduğundan habersiz olarak şehitler için başsağlığı mesaj attığı görüldü.

Erdoğan, Akar'dan bilgi aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaza kırımla ilgili Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı arayarak bilgi aldı.

Kaza kırımın duyulduğu ilk dakikalardan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin sıcak takipte bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'tan şehitlere rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi ve kaza kırım sonucu yaralanan askerlere de şifa duasında bulundu.

Erdoğan şehit koorgeneralin oğlunu aradı

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş'ı da telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Akar kazanın sebebini açıkladı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Elazığ’da konuşlu 8. Kolordu Komutanlığına geldi ve askerî helikopterin düşmesine dair bilgi aldı.

İlk bilgiler ve görgü şahitleri ifadeleri dikkate alındığında kaza kırımın aniden değişen kötü hava koşulları sebebiyle yaşandığının değerlendirildiği bilgisini veren Millî Savunma Bakanı Akar, kaza kırım ekibinin de ivedilikle talimatlandırıldığını, incelemelerin bugün başlayacağını, elim kazanın kesin sebebinin, ayrıntılı inceleme neticesinde belirleneceğini ifade etti.

Olayın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmaları ile şehit ve yaralıların tahliyesinde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca kısa sürede bütün imkânların seferber edildiğini ve gereken her türlü desteğin sağlandığını bildiren Millî Savunma Bakanı, "Acımız çok derin. Milletçe büyük üzüntü içerisindeyiz. Bizleri büyük acıya ve derin üzüntüye sevk eden elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli ailelerine, yakınlarına, sevenlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil Türk milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Durumun iyi olduğu bilgisini sizlere vereceğim yaralı personellerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Şehitlerin kimlikleri

Korgeneral Osman Erbaş

Albay Şentürk Aydınyer

Yüzbaşı Salih Sarıoğlu

Yüzbaşı Tayfun Kureş

Yüzbaşı Gökhan Uysal

Astsubay Nazmi Yılmaz

Astsubay Mehmet Demir

Astsubay Ömer Ululu

Astsubay Şükrü Karadirek

Uzman Çavuş Tolga Demirci

Uzman Çavuş Hakan Gül

Yine Cougar

Kara Kuvvetleri Komutanlığında 1996 yılından bu tarafa kullanılan Alman-Fransız ortak yapımı AS532 Cougar tipi helikopterlerin, Türkiye'de bu kazadan önce 3 defa düştüğü bilgisi verildi.

3 ayrı Cougar kazasında 28 askerimiz şehit düşmüşken bu sayı 4. Cougar'ın da düşmesiyel 39'a çıkmış oldu.