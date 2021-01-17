Bitcoin’in Fiyatını Tahmin Eden Astrolog Sosyal Medyanın Gündeminde

Popüler kripto para birimi Bitcoin, son bir yılda değerini 5 kata kadar artırması ile gündemde. Binlerce yeni yatırımcının dahil olduğu kripto para ekosisteminin en önemli coini olan Bitcoin’in değeri, 42 bin dolara kadar çıkmıştı. Ancak 42 bin dolarlık tarihi rekorunun ardından geri çekilen Bitcoin’in fiyatı 36 bin dolarlara kadar geriledi. Şimdilerde ise herkesin merak ettiği konu, Bitcoin yükselecek mi?

Amerikalı astrolog Bitcoin’in fiyatını tahmin ediyor

Bitcoin fiyatı ne olacak?

Popüler sosyl medya platformu Tiktok’ta birçok takipçisi olan Amerikalı astrolog Maren Altman, Bitcoin tahminleri ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı. 22 yaşındaki astrolog, Bitcoin fiyat tahminleri için “Fiyat yörüngelerini tahmin edebilir ancak finansal danışman olduğumu iddia edmiyorum ve bu nedenle asla al ya da sat tavsiyesi vermiyorum” diyor.

Astrolog, Bitcoin fiyatı için Ocak sonu ve Şubat, Mart başlarında olumlu göstergeler gördüğünü ve yükseliş beklediğini ifade ederken, Mart ortasında ciddi bir düzeltme, yani düşüş gördüğünü söyledi. Mayıs ayında ise Bitcoin’in yükseleceğini beklediğini ifade etti. Astrolog, Merkür’ün Bitcoin fiyatını temsil ettiğini, Satürn’ün ise kısıtlayıcı bir gösterge olarak yer aldığını söylüyor. Bitcoin için tahminde bulunan astrologun ne derece tutarlı bir yorumda bulunduğunu birkaç ay sonra göreceğiz.

Bununla birlikte, an itibariyle 36 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin’in uzun vadeli beklentisi için JP Morgan 142 bin dolar beklentisini paylaştı.