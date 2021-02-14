Birlikte Alkol Aldığı Arkadaşı Katili Oldu! Cansız Bedeni 40 Gün Sonra Bulunabildi!

Gün geçmiyor ki ülkemizde kontrolsüz silahlanma nedeniyle bir cinayet daha işlenmesin. Ne yazık ki bu seferki cinayet en yakın arkadaş tarafından işlendi. Ankara’da öldükten 40 gün sonra cesedi bulunan Yücel Öztürk’ün beraber alkol aldığı arkadaşı Hacı T. Tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Hacı T. tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Ankara Mamak’ta yaşayan Durali Öztürk, 22 Ocak’ta arkadaşı Ayhan Hoşafçı’yı, 40 gündür haber alamadığı oğlu Yücel Öztürk’ün yaşadığı Şahap Gürler mahallesinde bulunan gecekondu bölgesinde yer alan evine gönderdi. Eve giden oğlu kapıyı kırarak içeri girdi ve Yücel Öztürk’ün cesedi ile karşılaştı. Hemen polise haber vermesinden sonra yapılan incelemelerde Öztürk’ün vücuduna 11 adet kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışmalara başladı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

Aynı günde, Öztürk’ün yakınlarının ifadesi, kurulan özel ekip tarafından alındı ve Öztürk’ün son görüştüğü kişinin Hacı T. Olduğu öğrenildi. Hacı T.’ye odaklanan ekipler tespit ettikleri eve giderek Hacı T. yi emniyete çağırdı. Hacı T. polisleri itti ve kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Hacı T. yakalandı ve gözaltına alındı.

Emniyette alınan ifadesinde yaşanan her şeyi anlatacağını söyleyen Hacı T. 40 gün önce birlikte alkol alırken Öztürk’ün kendisine küfür etmeye başladığını dile getirdi. Öztürk’ü birkaç kez uyarmasına rağmen küfür etmeye devam ettiğini ve tartışmaya başladıklarını belirtti. Öztürk’ün tartışma esnasında silahına davrandığını ve kendisinin de kendini korumak için silahını çıkartıp öldürdüğünü söyledi.

ÖZEL EKİP DEVREYE GİRDİ

Hacı T.’nin evinde yapılan arama esnasında cinayette kullanılan tabanca bulundu ve muhafaza altına alındı. Özel ekip tarafından, gecekondu bölgesindeki 40 gündür çözülemeyen ceset olayı 5 saatte çözülmüş oldu.