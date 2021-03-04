Birleşmiş Millet Açıkladı! Bu Yılda 900 Milyon Ton Gıda Ziyan Edilmiş!

Dünya çapında hazırlanan bir rapora göre her yıl 900 milyon tondan fazla gıda tüketilmeden çöpe gidiyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın Gıda Atık Endeksi, tüketicilerin gıda hizmetlerine ulaşabildiği restoran, market ve evlerde bulunan gıdaların % 17'sinin asla tüketilmeden çöpe atıldığını ortaya çıkardı.

Bu gıda ziyanının yaklaşık %60'ı ise evlerde meydana geliyor.

Karantina döneminin ev içi gıda israfını şaşırtıcı derecede azalttığı görülüyor.

Birleşmiş Milletlerin bu raporu beraber hazırladıkları ortak kuruluşu olan sürdürülebilirlik yardım kuruluşu Wrap, insanların artık alışverişlerini ve yemeklerini daha dikkatli planladıklarını belirtti ve bu güzel gelişmenin üzerine inşa etme çabasıyla, daha az savurgan mutfak alışkanlıklarına ilham vermek için tanınmış şefler ile işbirliği yapılıyor.

23 Milyon Tır Gıda Nereye Gidiyor?

Wrap kuruluşunun sözcülerinden Richard Swannell, hazırlanan raporun daha önce tahmin edilenin çok üzerinde büyüklükte bir küresel sorundan bahsedildiğini belirtti. Dünyada bir yılda çöpe atılan gıda miktarının 923 milyon tonun üzerinde olduğunu ve bunun 23 milyon adet 40 ton kapasiteli tırı doldurmaya yetecek kadar, bu tırların ise uç uca eklendikleri zaman dünyayı yedi tur dönebilecek kadar fazla olduğunu söyleyerek oluşan atığın ne kadar fazla olduğunu gündeme getirdi.

Araştırmada, daha öncesinde zengin ve güçlü ülkelere özgü bir sorun olarak kabul edilen tüketicilerin yiyebileceklerinden fazlasını satın almalarından kaynaklanan gıda ziyanı sorununun artık yalnızca bu tür ülkelere özgü değil dünyanın her yerinde gözlemlenen ciddi bir sorun olduğu ortaya çıktı.

Ulaşılan veriler düşük ve yüksek gelirli ülkelerde gıda israfı probleminin büyüklüğü ve nasıl değiştiğini ortaya çıkarmak konusunda pek etkili değil. Oluşturulan rapor, "istemsiz" ve "gönüllü" israf arasında ayrım yapamıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programın’dan Martina Otto henüz derinlemesine bir inceleme yapmamış olsalar da düşük gelirli ülkelerde, enerjiye erişim eksikliği nedeniyle soğuk zincirin tam olarak korunamadığını dile getiriyor.

Yenilebilir gıda israfı ile kemikler ve deniz kabukları gibi yenmeyen kısımları birbirinden ayıran veriler yalnızca yüksek gelir seviyesine sahip ülkeler için mevcut. Bayan Otto, düşük gelirli ülkelerin muhtemelen yenilebilir yiyecekleri çok daha az miktarda israf ettiklerini belirtti.

Ancak sonuç olarak sadece o yemeği yapmak için kullanılan tüm kaynakların çöpe atıldığını dile getirdi.

Bu yılın sonlarında yapılacak büyük küresel iklim ve biyolojik çeşitlilik zirvelerinin öncesinde, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Direktörü Inger Andersen, ülkeleri gıda israfı ile mücadele etmeye ve israf miktarını 2030'a kadar yarıya indirmeye teşvik ediyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 00:14