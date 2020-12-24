Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Ölecek mi! İşte Uğur Güneş gerçekleri

ATV ekranlarının sevilen ve reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da son bölümde yaşananlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi! Dizi severlerin heyecanla takip ettiği yeni bölümde Kerem Ali'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenen Yılmaz apar topar aracına atlayıp yola koyulmuştu. Yolda kaza yapan Yılmaz'a can düşmanı Demir'den gelen yardım onu hayatta tuttu! Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüme damga vuran sahnede, Demir son anda patlamak üzere olan araçtan Yılmaz'ı çekip çıkardı ve hayatını kurtardı! Demir ve Züleyha hızla Yılmaz'ı hastaneye yetiştirdi ve Yılmaz gözlerini açtı. Hayata tutunan Yılmaz, Demir'in yardımıyla hayata döndüğünü anladı. Demir de yaptıklarından sonra hayatını kurtarmasının pek önemli olmadığını belirterek Yılmaz'dan helallik istedi, ikili birbirlerine haklarını helal ettiler!

Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz Ölecek! İzleyiciyi Finalde Büyük Sürpriz Bekliyor!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 78. bölümünde Yılmaz ölmedi ancak izleyiciyi yeni bölümde büyük bir sürpriz bekliyor! Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde Yılmaz'ın yaptığı kaza damgasını vurdu! Yılmaz'ı kurtaran Demir, Züleyha ile birlikte onu hastaneye yetiştirdi. Hızla ameliyata alınan Yılmaz, Demir'in bu yardımı sonucunda son dakikada kurtarılarak hayata döndü. Fekeli ve Züleyha da Demir'den gelen bu yardım sonrası minnettar oldular! Can düşmanıyla helalleşen Yılmaz, Demir'le hesaplaşmış ve eski hesapları kapatmışlardır.

78. bölümde ölmeyen Yılmaz sezon finalinde ölecek! Yakın zamanda final yapacağı konuşulan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde finalin "kötü" bir kapanışla yapılacağı iddia ediliyor. Dizide sezon finalinde Yılmaz'ın öleceği iddiaları sosyal medyayı çalkalıyor. Uğur Güneş'in hayat verdiği Yılmaz karakteri öldü mü ölecek mi derken flaş bir iddia daha geldi! Uğur Güneş Bir Zamnanlar Çukurova dizisinden ayrılarak başka bir diziye transfer olacak iddiası gündeme geldi!

Uğur Güneş'in diziden nasıl ayrılacağı merak edilmeye başlandı. Kazadan kurtulan Yılmaz ne şekilde can verecek? Bu noktada senaristlerin nasıl bir yol izleyeceği dizi severler tarafından merak ediliyor.

Uğur Güneş Başka Diziyle Anlaştı mı?

FOX TV'de kısa süre içinde başlaması beklenen yeni dizi "Kanunsuz Topraklar" da rol alacağı konuşulan ve yeni diziyle anlaştığı öne sürülen Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılacak! Uğur Güneş'in hayat verdiği Yılmaz karakterinin Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde senaryo gereği "ölmesi" bekleniyor. Deniz Çakır ve Hülya Avşar'ın da rol alacağı Kanunsuz Topraklar dizisinin erkek başrolü olarak Uğur Güneş ismi ön plana çıkıyor! Bu iddia da kısa süre içinde doğrulanacağa benziyor.