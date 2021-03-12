Bir Zam Haberi De Spotify’dan Geldi! 2021 Spotify Paket Ücretleri

Dijital müzik dinleme platformları arasında tüm dünyanın gözdesi olan Spotify, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Türkiye’deki üyelik paketlerinden birine zam yaptığını duyurdu. Peki Spotify’da hangi paket zamlandı ve yeni fiyatı ne oldu?

Dünyanın bir numaralı müzik platformu olan Spotify, premium olarak rahatça müzik dinlemek isteyen kullanıcılara farklı üyelik paketleri ve ülkeye göre farklı fiyat tarifeleri sunmaktadır. 4 farklı üyelik paketine sahip olan Spotify’in en çok tercih edilen üyeliklerinden biri de Aile Planı’dır. Aile Planı üyeliği olan kişiler, bir toplu ödeme yaparak 6 hesabı Premium üye yapabiliyor. Arkadaşların, ailelerin sık sık tercih ettiği bu paket, kişi başına çok uygun fiyatlı geliyor.

Ancak Spotify, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Aile Planı’nın fiyatını yükselteceğini açıkladı. Aile planı üyesi olan kişilerin aylık olarak 29.99 lira ödemesi gerektiği belirtildi.

Spotify tarafından gönderilen mailde Premium Aile paketini kullanan kişilerin, 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren 26.99 TL yerine 29.99 TL ödeme yapacakları ifade edildi. Ancak eski kullanıcıların eski fiyattan bir ay daha yararlanabileceğini, değişikliğin Mart ayındaki faturaya yansıyacağı da müjdelendi. Diğer tarifelerde herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleştirilmedi.

GÜNCEL SPOTİFY ÜCRETLERİ

Bireysel Hesap

Ayda 17,99 liraya, 1 hesabın kullanabileceği Premium üyelikle birlikte Spotify müziklerini reklamsız dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, müzikleri çevrimdışı dinleme imkanı da tanınmaktadır.

Duo Hesap

Duo Hesap ile birlikte aynı evde yaşayan çiftler ya da arkadaşlar ayda toplam sadece 23,99 lira ödeyerek 2 hesabını Premium yaparak müziğin keyfini reklamsız ve çevrimdışı olarak çıkarabilirler. Üstelik Spotify sizin için ikinizin de seveceğiniz şarkılardan oluşan bir çalma listesi oluşturur.

Aile Hesabı

Tek ödeme yaparak 6 hesaba kadar Premium olabileceğiniz Aile hesabında sansürsüz müziği engelleyebilir, reklamsız ve kesintisiz müzik dinleyebilir, istediğiniz müzikleri çevrimdışı çalabilirsiniz. Ayda toplam 29,99 ödeyerek yani kişi başı 5 liraya Spotify Premium üyeliği alabilirsiniz.

Öğrenci Hesabı

Üniversite öğrencilerinin yararlanabildiği bu pakette; reklamsız ve çevrimdışı müzik dinlemek ayda sadece 8,99 lira!