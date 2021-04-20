Bir Yolcu Uçağının İniş Takımında Bir Kişinin Cesedi Bulundu

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, Nijerya’dan Hollanda’ya gelen bir yolcu uçağına ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu. Uçağın iniş takımlarında kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi’nin yaptığı açıklamaya göre, Nijerya’nın Lagos kentinden Kalkan ve Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında cansız bedene rastlandığı ifade edildi.

Uçağın başkentteki Schiphol Havaalanı'na iniş yaptığını aktaran Hollanda Kraliyet Askeri polis, “Lagos'tan (Nijerya) gelen bir uçağın iniş takımlarında bulunan ceset hakkında soruşturma yürütüyoruz” açıklamasını yaptı.

İlginç olay karşısında örenler gözlerine İnanamadı, yetkililer olaya ilişkin incelemelere başladıklarını ifade etti.

Ölüm nedenini belirleme çalışmaları devam ediyor, Schiphol Havaalanı polisi ve adli tıp müfettişleri, yolcu uçağının iniş takımlarında rastladıkları cansız bedenin kime ait olduğunu öğrenmek için, cesedin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek detaylı çalışmalara başladı.

Hollanda haberlerinde yer alan bilgilere göre , cansız bedenin KLM havayolları uçağının iniş takımı bölümünde havaalanı teknik personeli tarafından bulunduğu ifade edildi, bu bulunan cesedin ise bir kaçak yolcu olarak bindiği ve uçağın uçuş esnasında kaçak yolcunun donarak öldüğü öne sürüldü.Nijerya’nın Lagos kentinden Kalkan ve Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında bulunan cansız bedene ilişkin detaylı araştırmalar ve incelemeler sürüyor.

Diğer yandan ise, bir iki ay önce geçtiğimiz Şubat ayında benzer olay yaşanmıştı. Şubat ayında henüz 16 yaşındaki Kenyalı bir çocuk, Kenya Airways'a ait yolcu uçağının iniş takımlarına saklandığı ve Nairobi'den Geçiş yaparak , İstanbul, Londra ve son olarak Hollanda’daki Maastricht Aachen Havalimanı'na gelmişti. Uzun süre uçağın alt takımında saklanan çocuk büyük bir mucize ile hayatta kalmıştı. Ancak küçük çocuk, şiddetli hipotermi geçilmesi nedeni ile acil bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

Yetkililer yaşanan olayın, Şubat ayında yaşanan olayla benzer olabileceği öngörüsünde bulundu.