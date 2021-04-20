Bir Yolcu Uçağının İniş Takımında Bir Kişinin Cesedi Bulundu

Nijerya’dan Hollanda’ya gelen bir yolcu uçağında cansız beden bulundu. Yetkililer konuya ilişkin detaylı inceleme çalışma başlattı.

Bir Yolcu Uçağının İniş Takımında Bir Kişinin Cesedi Bulundu

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, Nijerya’dan Hollanda’ya gelen bir yolcu uçağına ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu.  Uçağın iniş takımlarında kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu  açıklandı.

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi’nin  yaptığı açıklamaya göre, Nijerya’nın Lagos kentinden Kalkan ve Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında  cansız bedene rastlandığı ifade edildi.

Uçağın başkentteki Schiphol Havaalanı'na iniş yaptığını aktaran Hollanda Kraliyet Askeri polis, “Lagos'tan (Nijerya) gelen bir uçağın iniş takımlarında bulunan ceset hakkında soruşturma yürütüyoruz” açıklamasını yaptı.

 İlginç olay karşısında  örenler gözlerine İnanamadı,  yetkililer olaya ilişkin incelemelere başladıklarını ifade etti.

Ölüm nedenini belirleme çalışmaları devam ediyor, Schiphol Havaalanı polisi ve adli tıp müfettişleri,  yolcu uçağının iniş takımlarında  rastladıkları cansız bedenin kime ait olduğunu öğrenmek için, cesedin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek  detaylı çalışmalara başladı.

Hollanda haberlerinde yer alan bilgilere göre , cansız bedenin KLM havayolları uçağının iniş takımı bölümünde havaalanı teknik personeli tarafından bulunduğu ifade edildi, bu bulunan cesedin ise bir kaçak yolcu olarak bindiği  ve  uçağın uçuş esnasında  kaçak yolcunun donarak öldüğü öne sürüldü.Nijerya’nın Lagos kentinden Kalkan ve Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında  bulunan cansız bedene ilişkin detaylı araştırmalar ve incelemeler  sürüyor.

 Diğer yandan ise,  bir iki ay önce geçtiğimiz Şubat ayında  benzer olay yaşanmıştı.  Şubat ayında henüz 16 yaşındaki Kenyalı bir çocuk, Kenya Airways'a ait yolcu uçağının iniş takımlarına saklandığı ve Nairobi'den Geçiş yaparak , İstanbul, Londra ve son olarak Hollanda’daki Maastricht Aachen Havalimanı'na gelmişti. Uzun süre  uçağın alt takımında saklanan çocuk  büyük bir mucize ile hayatta kalmıştı. Ancak küçük çocuk, şiddetli hipotermi geçilmesi nedeni ile acil bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

Yetkililer yaşanan olayın,  Şubat ayında yaşanan olayla  benzer olabileceği  öngörüsünde  bulundu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sergen Yalçın'dan İddialı Sözler! Çok Sayıda...
Sergen Yalçın'dan İddialı Sözler! Çok Sayıda...
  1. SPOR