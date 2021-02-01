Bir şirket daha aşı üretimine dâhil oldu! 160 milyon doz üretecek

Dünya genelinde bazı şirketler tarafından koronavirüse karşı aşı geliştirilse de üretim konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bayer isimli Alman ilaç şirketi de aşı üretimine dâhil olan şirketlerden biri. Bayer tarafından sıfırdan koronavirüs aşısı üretilmeyeceği ancak halihazırda üretimi yapılan CureVac aşısı için tesislerin dönüştürüleceği ifade edildi. Söz konusu şirket tarafından yapılan açıklamada, gelecek sene koronavirüse karşı 160 milyon doz CureVac aşısının üretiminin gerçekleştirileceği bildirildi. Ülkenin Wuppertal bölgesinde yer alan fabrikanın CureVac aşısının üretimi için kullanılacağı kaydedildi.

Koruma oranı henüz kanıtlanmadı

Almanya'da üretilen CureVac aşısının koruma oranı henüz belli olmadı. Fakat 2021 yılının Mart ayının sonlarına doğru söz konusu aşıya ilişkin ilk ara sonuçların duyurulacağı tahmin ediliyor. Fransa merkezli Sanofi isimli ilaç şirketi ve İsviçre merkezli Novartis isimli ilaç şirketi de Pfizer/BioNTech aşısının üretimini gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Almanya'da toplu aşılama programı 27 Aralık 2020 tarihinde başladı. Söz konusu programa göre ikinci aşamada 70-80 yaş arası insanlar var. Fakat Almanya Daimi Aşı Komisyonu tarafından AstraZeneca/Oxford aşılarının 18-64 yaş arası insanlara uygulanması önerildi. Yani Almanya'da aşılama konusundaki öncelik değişmiş oldu. Federal Sağlık Bakanı Spahn tarafından toplu aşılama programına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. AstraZeneca/Oxford aşılarının eyaletlerde bulunan merkezlere bu hafta sonu ulaştırılacağı ifade edildi. Hükümet tarafından hazırlanan yeni düzenlemeye göre AstraZeneca/Oxford aşıları ilk olarak klinik personeli, mobil bakıcılar, demans hastaları, Down Sendromu olan kişiler, zihinsel engelli olan kişiler ve polis memurlarına uygulanacak.

Almanya'ya ne kadar aşı teslim edildi?

Pfizer/BioNTech tarafından Almanya'ya şu ana kadar 3 milyon 345 bin doz koronavirüs aşısı teslim edildi. Söz konusu aşılardan Şubat ayının bitimine dek 3,3 milyon doz aşının daha teslim edileceği bildirildi. Pfizer/BioNTech, Almanya'ya 2021 senesinin bitimine kadar 60 milyon doz aşı ulaştıracağını kaydetti. Moderna tarafından Almanya'ya şu ana kadar 63 bin 600 doz aşı gönderildi. Bu aşıların 34 bin dozu uygulandı. 13 Şubat 2021'e kadar Almanya'ya 272 bin 400 doz Moderna aşısı daha teslim edilecek. Söz konusu ülkeye bu sene sonuna kadar Moderna tarafından 50,5 milyon doz aşı teslim edileceği ifade edildi.

AstraZeneca/Oxford aşılarının Almanya'ya hafta sonu teslim edileceği bildirildi. 17 Şubat 2021'e kadar söz konusu ülkeye 1,5 milyon doz aşı gönderileceği kaydedildi. Almanya'ya 2021 senesinin bitimine kadar 56,5 milyon doz AstraZeneca/Oxford aşısı yollanacak. CureVac aşısının bu sene Nisan ayında onaylanacağı öngörülüyor. J&J aşısının ise bu sene Haziran ayında onaylanması bekleniyor. CureVac ve J&J aşılarından 100 milyon dozun yaz aylarına kadar Almanya'ya teslim edileceği bildirildi.