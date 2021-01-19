Bir kez daha yoğun kar uyarısı geldi! 19 Ocak hava durumu

Meteoroloji'nin 19 Ocak Salı günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Türkiye genelinde çok bulutlu ve parçalı bulutlu havanın etkisini göstermesi bekliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusu, Tokat, Sivas, Niğde, Konya, Sakarya'nın kuzeyi, Kocaeli ve İstanbul'un yağışlı geçeceği öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi'nin kıyılarında sağanak yağış ve yağmurun etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Yağışlı geçeceği belirtilen diğer kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hatay'ın şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Bartın ve Zonguldak çevrelerinin ise şiddetli ve yerel olarak yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edilirken, söz konusu yerlerde don ve buzlanmanın etkisini göstermesi bekleniyor.

Vatandaşlara önemli uyarılar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Bartın ve Zonguldak çevrelerinin ise şiddetli ve yerel olarak yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğinden çığ, don, tipi, buzlanma ve ulaşım sorunları gibi durumlara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda güneyden şiddetli rüzgâr ve yerel olarak fırtınanın etkisini göstereceği öngörüldüğünden vatandaşların ulaşım sorunları, direk devrilmesi, ağaç devrilmesi, çatıların uçması ve çığ tehlikesine karşı önlem almaları gerekiyor. Marmara Bölgesi'nin doğusu, kuzeyi ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli don ve buzlanma hadisesi yaşanabileceğinden vatandaşların trafiğe çıkmadan önce tedbir almaları şart. Hatay'ın güneyinde ve merkezinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisini göstereceği tahmin edildiğinden vatandaşların yine ulaşım sorunları ve su baskını riskine karşı tedbir almalarında fayda görülüyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un çok bulutlu geçmesi, kuzeyinde hafif olacak şekilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. 3°

İzmir hava durumu

İzmir'in parçalı bulutlu ve aralıklı olarak az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 7°

Antalya hava durumu

Antalya'nın çok bulutlu geçeceği, akşam vakitlerinde doğusunda sağanak yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. 13°

Ankara'nın çok bulutlu ve aralıklı olarak az bulutlu geçmesi bekleniyor. -2°

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın çok bulutlu geçeceği, aralıklı olacak şekilde kar yağışının etkisini göstereceği öngörülüyor. Öte yandan, yerel olarak yoğun bir kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. 0°

Trabzon hava durumu

Trabzon'un çok bulutlu geçmesi beklenirken, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. 6°

Erzurum hava durumu

Erzurum'un çok bulutlu geçeceği ve aralıklı olarak kar yağışının etkisini göstereceği öngörülüyor. -6°

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın çok bulutlu geçmesi beklenirken, aralıklı olacak şekilde yağmur ve karla karışık yağmurun etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Diyarbakır'da gece vakitleri itibarıyla kar yağışı bekleniyor. 2°