Bir kasabada koronavirüse yakalanmak yasaklandı!

İtalya'da oldukça ilginç bir yasak getirildi. Nuoro kentine bağlı Oniferi kasabında şaşırtan bir kararla koronavirüse yakalanmaya yasak getirildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Oniferi Belediye Başkanı Piras, hastalanmaya, tedaviye gereksinim duymaya ve koronavirüsle enfekte olmaya yasak getirildiğini bildirdi.

"Sağlık çalışanımız yok"

Piras, kasabada sağlık personelinin kalmadığına dikkat çekerek, bir hekimin daha bugün görevinden istifa ettiğini dile getirdi. Bu konuda her şeyi denediğine dikkat çeken Piras, koronavirüs sürecinde fazla mesai yaptıkları için şu anda yedek bir hekimin bile mevcut olmadığını aktardı.

"Protestoya başlayabilirim"

Piras, bu konunun yalnızca Oniferi kasabasıyla ilgisi olmadığını belirterek, Benetutti, Nule, Olzai ve Sarule bölgeleri için de hekim yokluğunun problem yarattığını ifade etti. Birçok hekimin görevinden istifa ettiğini ve bu şekilde devam edilemeyeceğini kaydeden Piras, bunun önüne geçmek amacıyla sansasyonel bir protestoya başlayabileceğini aktardı.

İtalya'da koronavirüs tablosu

İtalya'da son bir günde 499 kişi koronavirüsten öldü. Söz konusu ülkede son bir günde 9 bin 660 vaka tespit edildi. İtalya Sağlık Bakanlığı, testlerin pozitif çıkma oranının son 24 saatte yüzde 3,9 olduğunu duyurdu. İtalya'da şu ana kadar 2 milyon 57 bin 608 vaka kayıtlara geçerken, 89 bin 344 kişi koronavirüsten öldü.

İtalya'da son bir günde 18 bin 976 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şimdiye dek 2 milyon 43 bin 499 kişi iyileşti. Aktif koronavirüs hasta sayısının 437 bin 765 olduğu İtalya'da yoğun bakım servisinde yatan kişi sayısı ise 2 bin 214 oldu.

İtalya'da kaç kişi aşılandı?

İtalya'da toplu aşılama programı 27 Aralık 2020 tarihinde başladı. Ülkede şu ana kadar 2 milyon 83 bin 364 kişiye koronavirüs aşısı uygulandı. Bu kişilerden 732 bin 763'üne koronavirüs aşısının ikinci dozu uygulandı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 83 bin 364 oldu. Bunların 732 bin 763'üne ikinci dozu aşı yapıldı.

İtalya'da 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren kısıtlamaların esnetildiği bölgeler, orta riski gösteren turuncudan düşük riski gösteren sarıya dönüştürülmüştü. ROMA ve Milano düşük riskli bölgeler olarak ilan edilmişti. Bütün ülkede gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının sürmesine karar verilmişti. Restoranlarda akşam saat 18.00'dan sonra geçerli olan masaya servis yasağının devam edeceği bildirilmişti. Sistin Şapel ile Vatikan Müzesi'nin tekrar açılmasına yönelik karar alınmıştı.

İtalya koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almıştı. Sağlık sisteminin çöktüğü İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en yüksek can kaybının gerçekleştiği ifade edilmişti. İtalya, koronavirüs kaynaklı ölümlerin artış göstermesi üzerine Türkiye'den ceset torbası sipariş etmişti.