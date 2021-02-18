Bir Kadın Cinayeti Daha! Antalya'da Bir Doktor Önce Eşini Sonra Kendini Öldürdü

Antalya'da korkunç bir cinayet işlendi. Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt, önce eşi diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'u öldürüp daha sonra kendisi intihar etti. 58 yaşındaki doktor, 38 yaşındaki eşini Tabancayla öldürdükten sonra bu sefer aynı tabancayı kendine doğrultarak intihar etti. Bozkurt çiftinin cansız bedeni ise, kreşten gelen küçük kızları ve Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar buldu. Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un eşiyle arasındaki yaş farkını kafasına taktığı ve bu durumdan dolayı diyetisyen eşini sürekli kıskandığını ve bu kıskançlık yüzünden çiftin arasında sürekli kavga çıktığı öğrenildi. Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un eşiyle arasında olan yaş farkının 20 olması nedeniyle eşini sürekli kıskandığı ve bu kıskançlık boyutunun çok ileri gittiği bu acı olay ile öğrenildi.Olay

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşandı, saat 17:00 sıralarında gerçekleşen cinayetin kıskançlık nedeniyle ile işlendiği düşünülüyor.

Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un kıskançlık krizine girmesi üzerine cinnet geçirerek, Gamze kaçar Bozkurt’u tabancayla vurduktan sonra kendisi de intihar ederek yaşamına son verdi.

Çiftin cansız bedenine ise, akşam saatlerinde küçük kızlarının kapıda kalması ile ortaya çıktı. Küçük kız kapıda kalınca karşı dairede bulunan akrabalarına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, kendisinde bulunan evin yedek anahtarı ile içeri girdi. İçeri girmesi ile korkunç manzara ile karşılaşan kadın hemen 112 acil çağrı merkezinde durumu bildirdi. Anne Nurdan Kaçar’ın ihbarından sonra olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde çiftin hayatta olmadığı belirlendi.

Olay yerİ ekipleri ve savcılık incelemesinden incelemesinin sonra Gamze kaçar Bozkurt ve katili olan eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna yetkililer tarafından götürüldü.