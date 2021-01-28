Bir ayda 90 bin kişi koronavirüsten ölebilir!

Koronavirüsün en sert şekilde etkilediği ülke ABD (Amerika Birleşik Devletleri) oldu. Söz konusu ülkeye ilişkin çarpıcı bir uyarı yapıldı.

Biden'ın pandemi ile mücadele ekibi tarafından Beyaz Saray'da kritik bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu basın toplantısında pandemi ile mücadele ekini yöneten Zients'ın yanı sıra isimlerini sık sık duyduğumuz Dr. Walensky ve Dr. Fauci yer aldı. Pandemi ile mücadele ekibi, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) önemli bir bölümüne hızlıca aşı yapılmasının hedeflendiğini belirterek, Moderna ve Pfizer/BioNTech aşılarından 100'er milyon doz alınacağını ve bunun oldukça kritik olduğunu ifade etti.

Can kayıpları artabilir

Koronavirüsün ülke genelinde önemli düzeyde hissedildiğine dikkat çeken pandemi ile mücadele ekibi, bir ay içerisinde 90 bin kişinin koronavirüsten ölebileceği konusunda uyardı. Pandemi ile mücadele ekibi, şimdiye dek 435 bini aşkın kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiği ülkede bir günde ölen kişi sayısının 3 binden fazla olduğunu bildirdi.

ABD'de koronavirüs bilançosu

ABD'de şimdiye dek 26 milyon 166 bin 201 vaka kayıtlara geçerken, 15 milyon 942 bin 757 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 439 bin 517 kişi koronavirüsten öldü.

Biden seyahat yasağı getirmişti

Koronavirüsle mücadeleye ağırlık veren Biden, Schengen ülkeleri, Güney Afrika, Brezilya, İngiltere ve İrlanda'dan gelecek olan kişilere yönelik seyahat yasağı kararı almıştı. Biden, daha önce Trump yönetiminde koronavirüs sebebiyle bahsi geçen ülkelere getirilen seyahat kısıtlamasının 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren iptal edilmesine yönelik kararı hükümsüz kılacak bir kararnameye imza atmıştı.

Mutasyonlu koronavirüsün yayıldığına dikkat çeken Biden, CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) tarafından uluslararası seyahate ilişkin kuralların tekrar değerlendirildiğini ifade etmişti. Biden, Güney Afrika, Brezilya, İrlanda, İngiltere ve Schengen ülkelerinin koronavirüs tablolularının incelendiğini belirterek, bunun sonucunda söz konusu ülkelerden ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) gelecek olanlara yönelik seyahat yasağı getirilmesinin kararlaştırıldığını aktarmıştı.

Böylece belirtilen ülkelerden yolculuk eden veya son iki hafta içerisinde bu ülkelerde bulunmuş olan insanlar (Amerika vatandaşı olmayan) ülkeye alınmayacak.

Maske zorunluluğu getirmişti

Koronavirüsle mücadele konusunda yeni bir politika belirlediklerini kaydeden Biden, pandeminin üstesinden ulusal bir strateji ile gelineceğini söylemişti. Biden, ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) koronavirüs sebebiyle kötü bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, Şubat ayına kadar can kayıplarının 500 bine ulaşabileceğini aktarmıştı. Federal binalarda fiziki mesafe ve maske zorunluluğu getirilmesine yönelik bir kararnameye imza attığını duyuran Biden, eyaletler arası seyahatler kapsamında otobüs, uçak ve trenlerde de maske kullanımının zorunlu olacağını ifade etmişti.

Negatif test sonucu kararı

Biden, ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) gelen insanlardan negatif test sonucu ibraz etmelerinin isteneceğini ve bu insanların ilk olarak karantina altına alacağını söylemişti.

Koronavirüs teşvik paketi

Koronavirüs teşvik paketine kısa süre içerisinde onay verilmesi için çalışacağını belirten Biden'ın imza attığı kararnamelerde test uygulamasına ve aşılamaya hız kazandırılması, tedavinin kolay hale getirilmesi ve koronavirüs nedeniyle tehlike altındaki insanların korunması bulunuyor. Biden yönetimi, 100 günde 100 milyon aşı uygulanmasını amaçlıyor.