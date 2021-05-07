Bingöl'de Akıl Almaz Olay! Kocasını Taşla Öldürdükten Sonra 10 Parçaya Böldü

Bingöl'de meydana geldiği öğrenilen dehşet verici olayda 1 aydır haber alınamayan şahsın cesedi parçalanmış bir şekilde evinin foseptik çukurundan çıkarıldı. Konu ile ilgili olarak Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu araştırma sonucunda katilin ise öldürülen adamın karısı olduğu ortaya çıktı ve adamın eşi tutuklandı. Reyhan B. isimli kadının kocasını uyuduğu sırada taşla öldürdüğü ve 10 parçaya böldükten sonra foseptiğe attığı bilgisine ulaşıldı.

Korkunç olay dün sabah Karlıova ilçesine bağlı olan Sakaören köyünde yaşandı. Ulaşılan bilgilere göre 2 çocuk babası 40 yaşındaki Yılmaz Bigeç'ten tam olarak 26 gündür haber alınamıyordu. 40 yaşındaki 2 çocuk babası Yılmaz Bigeç’in babası ise bahçeden kötü kokular gelmesi üzerine tuvaletin arka kısmında duran foseptik çukurunun tahtasına kaldırdı ve gördüğü manzara ile şok geçirdi. Tahtayı kaldıran acılı baba, çukurdaki giderde ayak ve ceset parçaları gördü. Acılı baba gördüğü ceset parçaları ardından jandarma ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar sonuçta Bölge İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan Jandarma Suç Araştırma Timi ve çok sayıda ekip gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Olay yerine gelen ekipler ceset parçalarını foseptikten çıkarttı ve otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürdü. Gerçekleştirilen olay yeri incelemesi ardından cesedin kayıp olarak aranan 40 yaşındaki adama ait olduğu tespiti yapıldı. Konu ile ilgili olarak jandarma ekipleri hayatını kaybeden adamın 31 yaşındaki eşini gözaltına aldı. Kadının İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındıktan sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiği öğrenildi. 31 yaşındaki kadın savcıda ifade verdi ve sonrasına mahkemeye çıkartıldı. Kocasını planlayarak kasten öldürme suçundan cani kadının cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Kadının çocuklar evde olmadığı zaman kıskanması sebebiyle kocasını uyurken kafasını taşla ezerek öldürdüğünü itiraf ettiği bilgisine ulaşıldı.