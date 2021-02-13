Binasını Yenileyenlere 200 Bin TL! Kentsel Dönüşüme Faiz Desteği Geliyor

Kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6303 sayılı Kanun’da değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre binasını güçlendirmek ya da yenilemek isteyenlere bankalardan verilecek kredide faiz desteği yer alıyor.

Faiz desteği 80 bin liraya çıktı

Güçlendirme Kredisi 400 puan faiz desteği, 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıl vadeli ve limiti 80 bin TL.

Konut Yapım Kredisi 400 puan faiz desteği, 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıl vadeli ve limiti 200 bin TL.

Konut Yapım Kredisi 400 puan faiz desteği, 1 yıl ana para ödemesiz, 10 yıl vadeli ve limiti 200 bin TL.

İşyeri Yapım Kredisi 300 puan faiz desteği, 2 yıl ana para ödemesiz, 7 yıl vadeli ve limiti 200 bin TL.

İşyeri Yapım Kredisi 300 puan faiz desteği, 1 yıl ana para ödemesiz, 7 yıl vadeli ve limiti 200 bin TL.

Kentsel dönüşüm desteğinden nasıl faydalanılır?

Yasa kapsamında, daha önce hak sahiplerine 50 bin lira faiz desteği veriliyordu. Evini yenilemek isteyenlere verilen 50 bin liralık destek bu kapsamda 80 bin lira oldu. Binasını kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yeniden inşa etmek isteyenlere verilen faiz desteği ise 125 bin liradan 200 bin liraya çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kredilerde faiz destekleri ve limitleri, gayrimenkul uzmanı hukukçu Ali Güvenç Kiraz’a göre şu şekilde oldu:

Kredi faiz desteğinden faydalanmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokolü olan bankalara başvurmak gerekiyor. Protokolü olan bankalardan alınan kredilerde faiz desteği, indirim oranı ölçütünde bakanlık tarafından anında verilecek. Kredi kullanımında faiz indirimi uygulanacak. Ancak destekten faydalanabilmek için yapının riskli alanda bulunması ve bunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması önemli.

Evini yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri, en az 1 yıl riskli yapıda oturan kiracılar ve hak sahipleri, riskli yapıda oturduğu tespit edilen ve farklı bir ev almak isteyen malikler bu destekten yararlanabilecek.