Bin yıldan fazla hapis cezası alan Adnan Oktar ağladı!

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin davada dün kararlar verildi. 236 sanığın yargılandığı bilinen davanın son duruşması, Silivri'de görüldü. Söz konusu duruşmaya katılan sanıklar arasında Adnan Oktar da vardı. Duruşma salonuna getirilen Adnan Oktar'ın alkışlandığı görüldü.

Adnan Oktar, dün mahkeme tarafından verilen karara göre 1.075 sene hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Oktar'a şu suçlardan ceza verildi:

- Suç işlemek için örgüt oluşturmak ve yöneticiliğini yapmak,

- Askeri casusluk yapma,

- Siyasal casusluk yapma,

- FETÖ'ye yardım etme,

- 7 defa çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunma,

- 27 defa nitelikli cinsel istismarda bulunma,

- Şahısları özgürlüğünden mahrum etme,

- Eziyet etme,

- Eğitim hakkını önleme,

- Kişisel bilgilerin hukuk dışı kayıt altına alınması,

- Tehdit etme.

Mahkeme heyeti, Adnan Oktar'la beraber Ayşegül Hüma Babuna, Alev Babuna, Mehmet Noyan Orcan ve İbrahim Tuncer gibi örgüt yöneticilerinin cezalarına söz konusu örgüt mensuplarının cezalarını da ilave etti. Böylece mahkeme heyeti tarafından toplam 9 bin 803 sene 6'şar ay hapis cezası verildi. Ayrıca, mahkeme heyeti tarafından 400 biner TL'lik para cezası da verildi.

Adnan Oktar suç örgütünden güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen silahlar, ziynet eşyaları, araçlar, A9 televizyonu, taşınmazlar, internet siteleri ve şirketlerine de el konduğu bildirildi. Örgüte ait internet sitelerinin kapatılmasına yönelik karar alındı.

Adnan Oktar ağladı

Söz konusu kararların açıklanmasının ardından Özkan Mamati'nin söyledikleri gündem oldu. Müşteki, "Oh Adnan Oh!" şeklinde bir tepki verdi.

Adnan Oktar'ın duruşmaya beyaz bir ceket ve beyaz bir kazak giyerek katılım gösterdiği fark edildi. Cezası açıklanırken herhangi bir reaksiyon vermediği görülen Adnan Oktar'ın etrafına baktığı ve suratındaki maskeyi düzelttiği görüldü. Duruşma salonundan çıkarılan ve cezaevine ekipler tarafından götürülen Adnan Oktar'ın ağladığı fark edildi.

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin davanın 15 ay boyunca devam ettiği biliniyor. 180 celse davanın görüştüğü ve 236 sanığın üçer kez kendisini savunduğu ifade edildi. 140 müştekinin dinlediği ve 15 tanığın dinlendiği davada, 70 sanık avukatının da üçer kez savunmada bulunduğu bildirildi. 210 kez avukat savunmasının dinlendiği davada, 500 sayfadan meydana gelen savcılık mütalaası sunuldu. 3 kez 4 bin 500 sayfadan oluşan iddianamenin hazırlandığı belirtildi. Yaklaşık 80 bin sayfalık raporun ve delilin dava dosyasına eklendiği ifade edildi. 30 bin sayfadan oluşan SEGBİS kayıtlarının yazılı hale getirildiği kaydedildi.

Dava kapsamında sanıklar tarafından yaklaşık 30 bin sayfalık dilekçe verildiği ve 120 tane adli tıp raporu ile bilirkişi raporunun dava dosyasına dâhil edildiği belirtildi. 280 tane bilgisayara yönelik inceleme yapıldığı ve 870 tane hard disk ve USB'nin dava dosyasında yer aldığı ifade edildi. Öte yandan, 400 tane cep telefonunun da raporlandığı ve dosyaya ilave edildiği bildirildi. 130 tane tüfek ve tabanca da incelenerek rapora döküldü. 12 bin sayfadan meydana gelen MASAK raporu da dava dosyasında yer aldı. 4 bin sayfadan meydana gelen baz istasyonu ve HTS raporu da söz konusu dosyaya eklendi. 7 bin 500 sayfadan oluşan vergi dairesi raporu da mahkeme heyetine getirildi. 3 bin 500 sayfadan meydana gelen telefon kayıtları ve WhatsApp konuşmaları da raporlaştırıldı. 260 tane video ile 112 tane ses kaydı da mahkemenin önüne getirildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 11:09