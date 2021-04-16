BİM’den 23 Nisan’da Sevindiren Ürünler! 23 Nisan Aktüel Ürünleri Elektronikten Kamp Eşyalarına

BİM’de önümüzdeki hafta cuma günü itibariyle yine müşterilerini sevindirecek.Satışta olacak ürünler arasında doğa sporlarına ilgi duyanların ihtiyaç duyabilecekleri birçok ürün, elektronikte eşsiz fırsatlar, çocuklar için uygun fiyatlı eğitici ve eğlenceli oyuncaklar var. 23 Nisan BİM Aktüel ürünler neler?

23 Nisan Bim Aktüel Ürünleri

23 Nisan’da BİM mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünlerin başında doğa sporu gereçleri ve kamp malzemeleri bulunuyor. Göze çarpan ilk ürün kolay kurulumu olan otomatik çadır. 2 kişi kapasiteli bu çadır 200 cm boy ve 110 cm en uzunluğu ile kullanışlı bir iç hacim sunuyor. Aynı zamanda sineklikli kapı ve pencereleri de bulunan çadır su geçirmez polyester kumaştan imal edilmiş. Bu kullanışlı çadırın fiyatı ise yalnızca 199 TL.

Kampta rahat etmek isteyenlere özel yeni teknoloji şişme kamp matları 179 TL, alüminyum kamp sandalyeleri ise 79,90 TL fiyatı ile sizleri bekliyor.

Aynı zamanda doğada ihtiyaç duyulabilecek birçok araç gereç de 23 Nisan’da BİM mağazalarında olacak. Çakmak taşlı çelik kamp bıçağı özel kılıfı ile birlikte 99,90 TL’den, çok amaçlı, tornavida, pense, konserve açacağı gibi işlevleri bulunan özel el aleti 79,90 TL’den, paslanmaz çelikten üretilmiş kamp baltası 49,90 TL’den, portatif kazma kürek seti 49,90 TL’den, çelik ip testere ise 12,90 TL’den satışta olacak.

Doğada karanlıkta rahat hareket edebilmeniz için ise askılı led çadır aydınlatması 14,90 TL’den, kafa lambası ise 39,90 TL’den satışa sunulacak.

Kamp yaparken ihtiyaç duyulabilecek elektronik gereçler de alıcılarını bekliyor olacak. 4k video kaydı yapabilen aksiyon kamerası 329 TL, 6-8 KM arası iletişim imkânı sunan ikili telsiz seti 199 TL, bluetooth özellikli hoparlör ise 69 TL.

23 Nisan’da Çocuklara Özel Ürünler!

BİM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da düşünmüş ve çocuklara özel uygun fiyatlı sportif aktivitelere yönelten ve eğitici oyuncakları da aktüel takvimine eklemiş.

Ayaklı minyatür basketbol potası ve topu birlikte 49,90 TL, minyatür futbol kalesi ve topu ise birlikte 39,90 TL’den satışta olacak. Şekil bulmacası tangram 6,95 TL, Kaktüs bloklar 23,90 TL, elektrik deney seti 4,95 TL, origami kitabı ise 5,95 TL fiyatı ile BİM mağazalarında olacak.

Arazi aracı, sök tak araçlar, römorklu traktör, prenses ev seti, konuşan bebek gibi oyuncaklar da uygun fiyatları ile BİM mağazalarında çocuklarla buluşmayı bekliyor olacak.

Elektronikte İnanılmaz Fırsatlar!

23 Nisan’da BİM mağazalarında olacak elektronik ürünler arasında başlıca iki adet 43 İnç televizyon bulunuyor. Oldukça benzer özelliklere sahip bu iki tv de 1080p çözünürlükte, hdmi bağlantısı ve dahili uydu alıcısı özelliklerine sahip. 1.999 TL fiyata sahip olan dijitsu marka ürün uydu alıcılı 2 yıl garantili. 2.299 TL fiyata sahip olan Elton marka televizyonda ise Wİ-Fİ bağlantısı ve smart TV android işletim sistemi bulunuyor ve 2 yıl Sunny garantisi altında. Bunun dışında Hometech Alfa 8 inç android tablet 699 TL, polosmart akıllı saat 59,90 TL, polosmart 30.000 mAhpowerbank 149 TL, polosmart akıllı bileklik 59,90 TL, polosmart hızlı şarj kablosu çeşitleri 14,90 TL fiyatları ile 23 Nisandan itibaren BİM mağazalarında alıcılarını bekliyor olacak.

Sizlerde BİM Aktüel ürünlerine sahip olmak için 23 Nisan günü size en yakın BİM şubesini ziyaret edebilirsiniz.