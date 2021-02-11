Bim, A101, Şok, Migros ve Carrefoursa'a kötü haber! Yasaklandı! Resmi Gazetede yayınlandı

Resmi Gazetede yayınland! Beklenen oldu! A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefoursa için kötü haber resmen geldi! Küçük esnafı az da olsa rahatlatması için beklenen karar geldi! A101, Şok, Bim, Migros ve Carrefoursa marketlerinde kapanması gündemdeydi. Ancak kapanma olmasa da atılan ilk adım A101, Bim, Şok, Migros ve Carrefoursa marketleri için oldukça kötü bir gelişme yaşandı. Resmi gazetede yayınlanan karar sonrası bu daha başlangıç denildi! Bugün itibariyle A101, Şok, Migros, Bim, Carrefoursa için artık hiç bişey eskisi gibi olmayacak!

Bim, A101, Şok, Migros ve Carrefoursa büyük yasaklar!

Ticaret Bakanlığından dev adım! Zincir marketler A101, Bim, Şok, Migros ve Carrefoursa ile birlikte AVM'de yer alan marketlere kötü haber geldi! A101, Bim, Şok, Carrefoursa ve Migros artık Sigara ve elektronik eşya satamayacak. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre elektroik eşya, cep telefonu, Sigara satışı yapamayacaklar. Ayrıca hafta sonuları 11.00'den önce kepenk açamayacaklar!

A101, Bim, Şok, Carrefoursa ve Migros'ta yasaklananlar!

1- Sigara

2- Mobilya

3- Tütün mamülleri

4- Elektronik eşya

5- Beyaz Eşya

6- Cep Telefonu

A101, Şok, Bim, Carrefoursa ve Migros'a büyük şok!

Her hafta aktüel ürünlerle her ürünü satan A101, Bim, Şok, Carrefoursa ve Migros için kötü haber geldi! Küçük esnafı korumak için atılan dev adım sonrası Zincir marketler artık cep telefonu, sigara, tütün, beyaz eşya, elektronik eşya ve mobilya gibi ürünleri satış yapamacak. Ancak en büyük kayıpları sigara olsa da tek kayıp bu değil!

11:00'den önce açılmayacak!

A101, Bim, Şok, Carrefoursa ve Migros verilen son yasakta bunlar değil! Zincir marketler hafta sonuları 11:00'den önce açamayacak. Bu da bakkal ve marketler için sabah saatleri itibariyle iyi iş yapacak ve küçük esnaf az da olsa nefes alacak!

Şimdi yandılar! Şikayet edilen ürün listeden çıkarılacak!

A101, Bim, Şok, Migros ve Carrefoursa için satışa da müdahale edilecek. Yüzde 1 coğrafi işaretli ürünler satılmak zorunda kalacak. Marketler promosyonlu ürünlerden oluşan kayıpları üreticiye yansıtamayacak. Ürün yerleştirme, reklam ve anons için tedarikçiden para talebi olmayacak. Ancak ikili sözleşme yapılması halinde bedel alınabilecek.

Bu tarih itibariyle Aktüel ürünlerde, zincir marketlerde daha büyük sert değişiklikler olacak. Bunun bir başlangıç olduğu öğrenildi.