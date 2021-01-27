Bill Gates, Koronavirüsün Arkasındaki İsim Olduğu İddialarına Yanıt Verdi!

Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla, servetinin önemli bir kısmını koronavirüse karşı aşı çalışmalarına destek veren Bill Gates, salgının arkasındaki isim olduğuna ilişkin teorilere yanıy verdi. Reuters’a konuşan Gates, bu komplo teorilerinin arkasında kimlerin olduğunu öğrenmek istediğini söyledi.

‘Çok şaşırdım, geçip gitmesini umuyorum’

Gates en az 1,75 milyar dolar ayırdı

Bill Gates, ABD’nin koronavirüsle mücadelesinde en önemli halk sağlığı uzmanlarından biri olan Dr. Fauci ile birlikte kendisi hakkında milyonlarca paylaşım yapılmasını “pandeminin korku dalgalarını yayması” olarak değerlendiren Gates, “Gerçekten kötücül teorilerde benimle Fauci’nin bu kadar öne çıkacağını kimse öngöremezdi. Buna çok şaştım ve geçip gitmesini umuyorum” dedi.

Microsoft’taki CEO görevini 2014 yılında bırakan Bill Gates, vakıf aracılığıyla toplumsal iyilik hareketlerine katılıyor. Gates’in, vakıf aracılığıyla küresel pandemiye karşı en az 1,75 milyar dolar ayırdığı tahmin ediliyor. Gates, aşı üretimi için araştırmalara kaynak ayırdı. Bazı komplo teorileri, Fauci ve Gates’in, koronavirüs salgınını insanları kontrol edip dünyayı yönetmek için özellikle çıkardığını, bundan kar ettiğini ve insanlara aşı aracılığı ile çip takacağını içeriyor.