Bilimsel araştırma gündeme geldi: Korona en fazla restoranlarda bulaşıyor!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, son dönemde yeniden açılması gündeme gelen restoranlara ilişkin açıklamada bulundu. Habertürk'te Gün Başlıyor isimli programa katılan Sarıkaya, koronavirüsün bulaşma oranlarına ilişkin ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) gerçekleştirilen bilimsel araştırmaya değindi. Sarıkaya, söz konusu araştırmada 7 bilim insanı tarafından 50 milyon Amerikalının değerlendirildiğini belirterek, önemli bulgulara ulaşıldığını söyledi.

"Restoranlarda daha fazla bulaşıyor"

Tam zamanlı olarak faaliyet gösteren restoranlarda koronavirüsün bulaşma oranlarının oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Sarıkaya, bar, kafe ve spor salonları gibi işletmelerin restoranlara kıyasla daha az bulaşa yol açtığını dile getirdi.

"İşletmecileri öfkelendirebilir"

Sarıkaya, bu araştırmanın restoran işletmecilerini öfkelendirebileceğini belirtti. Bilimsel bir araştırmadan elde edilen bulguları aktardığını söyleyen Sarıkaya, restoranlarda farklı bir sistemin uygulanmasını tavsiye etti.

Sarıkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bilimsel bir dergide okuduğu yazıdan bahsetti. Koronavirüs testleri pozitif çıkan insanların cep telefonlarından geriye doğru takip yapıldığını belirten Sarıkaya, 7 bilim insanının çalışma yürüttüğünü söyledi. Sarıkaya, 50 milyon ABD'linin (Amerika Birleşik Devletleri) incelendiğini kaydederek, araştırmadan şaşırtıcı bir sonuç elde edildiğini, tam zamanlı olarak faaliyet gösteren restoranlarda koronavirüsün diğer işletmelere göre daha hızlı yayıldığını ifade etti.

Restoran ve kafeler açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının aşağı yönlü bir eğilime girmesi durumunda esnafa yönelik kısıtlamaların kademe kademe esnetilmesine ilişkin bir takvim uygulanacağını söylemişti. Fakat Türkiye'de günlük vaka sayılarının 9 binlere ulaşması düşündürücü.

Düşük riskli illerde açılabilir

Türkiye'de vaka sayıları il bazında haftalık olarak açıklanıyor. Sağlık Bakanı Koca, restoranların il bazında yeniden faaliyet gösterip göstermeyeceğine söz konusu verilere bakılarak karar verileceğini söylemişti. Restoranların faaliyet göstermesi ve sokağa çıkma yasağının esnetilmesi konusunda Ankara'nın "kademeli normalleşme hamlelerinde bulunulacak iller" arasında olduğunu belirten Koca, mavi kategoride yer alan illere de değinmişti. Koca, mavi kategoride yani düşük riskli iller kategorisinde yer alan illerde restoranların açılabileceğini ve sokağa çıkma yasağının kaldırılabileceğini söylemişti.