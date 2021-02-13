Bilim Kurulu’ndan Mutant Virüs Açıklaması: ‘Yayılma Hızı, Vuhan Virüsüne Göre Çok Daha Hızlı’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde halk sağlığı uzmanı olan Prof. Dr. Levent Akın, son dönemde Türkiye’de de birçok ilde görülen mutant virüse ilişkin konuştu. Virüsün yayılma hızının, Vuhan kaynaklı virüse göre çok daha fazla olduğunu belirten Akın, “Öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı Vuhan'dan dünyaya dağılan virüse göre çok hızlı. 33 ilde biz saptadık ama Türkiye'nin tüm illerinde bunu saptamak için çalışma sürdürülüyor. Yarın bir başka rakamla karşılaşabiliriz. Bu yayılıyor. Çünkü şehirlerarası ulaşımda durma yok. Herkes yine eşe, dosta, akrabaya ziyaretlerini yapıyor. Sosyal amaçlı ziyaretler olduğu için iller arası geçiş oluyor ve çok hızlı bir şekilde yayılacağını görüyoruz. İngiltere örneğini biliyorum; İngiltere'de yaklaşık 5 hafta sonunda saptanan tüm virüslerin yüzde 70'i bu mutant virüs oldu. Yani çok hızlı yaylıyor” dedi.

‘Tedirginiz’

Hastalığın şiddeti değişmiyor; ama yüzde 1 ölüm varsa 100 kişiden 1'ini kaybedebilirsiniz, ama vaka sayısı 100 bin olursa bin kişiyi kaybedersiniz; onun için de ölüm sayısının artmasından, yoğun bakımlara yüklenilmesinden bir parça tedirginiz. Şu an yük taşınıyor. Çünkü vaka sayısı kontrol edilebilir ölçüde; ama kontrol edemediğimiz yeni mutant vakaları artıyor. Bunu kontrol etmek için çaba harcamak lazım. Burada devlete iş düşüyor, yönetimlere iş düşüyor; ama vatandaşa da iş düşüyor. Yani bizlere önerilere katılarak tüm toplumun korona belasından korunmasında yardımcı olması lazım bireylerin

Rahatlama ne zaman olacak?

Akın, bununla birlikte mutant virüsün koronavirüsün şiddetinde bir fark ortaya koymadığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

Akın, Türkiye’nin normalleşme sürecine ilişkin de konuştu. Aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasıyla birlikte bir rahatlama olacağını belirten halk sağlığı uzmanı, ilk doz aşının nüfusun yüzde 70’ine yakınına geldiği zaman rahatlama olacağına vurgu yaptı ve bu süreçte virüsün de kendi yaşamını sürdürmek adına mutasyon geçirerek yeni virüsler ortaya çıkardığını söyledi. Pandemi sürecinin, virüslerle insanlık arasında bir satranç mücadelesini andırdığını belirtti.