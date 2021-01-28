Bilim Kurulu, yüz yüze eğitim için "15 Şubat erken" dedi!

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemlerden biri de uzaktan eğitim olmuştu. Eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2021 tarihinde tamamlanmış, okullar üç haftalık yarıyıl tatiline girmişti. Söz konusu tatilin ardından yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği ise hala belirsizliğini koruyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, 27 Ocak Çarşamba günü toplandı. Söz konusu toplantıda, ana gündem maddesi yüz yüze eğitim oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, 15 Şubat 2021 tarihinin erken olduğu sonucuna vardı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında 15 Mart 2021 tarihinde yüz yüze eğitimin başlayabileceği ifade edildi. Üyeler, öğretmenlere yönelik aşılama süreci tamamlanmadan yüz yüze geçilmemesi gerektiğini dile getirdiler.

Restoran ve kafeler açılacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, faaliyetleri kısıtlanan restoran ve kafelerin tekrar açılabilmesi için günlük vakaların azalması ve aşılama programında ilerleme kaydedilmesi gerektiği sonucuna vardı.

Mutasyonlu koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısında İngiltere'de patlak veren mutasyonlu koronavirüs de ele alındı. Daha hızlı yayılan mutasyonlu koronavirüse ilişkin rakamlar değerlendirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulunu özlediğini söyleyen öğrencilere bundan sonra haklı olduklarını söylemek istemediğini belirtti. Selçuk, öğrencilere eğitim haklarını teslim etmeyi hedeflediğini kaydetti. Okulların açılış takviminin vatandaşların mesafe, maske ve hijyen kurallarına gösterecekleri uyuma bağlı olduğunu aktaran Selçuk, bundan emin olunması gerektiğini ifade etti.

Selçuk, daha önce yaptığı bir açıklama, okulların koronavirüs önlemleri bakımından çarşı ve pazarlardan daha güvenli olduğuna dikkat çekmişti. Uzaktan eğitim sistemini en fazla süreyle uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Selçuk, uzaktan eğitimin gelecek senelerde sorunlara neden olabileceğini söylemişti.

Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Saltık: Böyle bir maceraya gerek yok!

Yüz yüze eğitimin 15 Şubat 2021 tarihinde başlayabilme ihtimaline değinen Prof. Dr. Ahmet Saltık, bunun iyi bir fikir olmadığına dikkat çekmişti. Prof. Dr. Saltık, öğretmenlere henüz koronavirüs aşısı yapılmadığını belirterek, öğrencilerin yüz yüze eğitim sırasında koronavirüsle enfekte olacağını ve söz konusu öğrencilerin hastalık sürecini çok hafif şekilde atlatacağını söylemişti. Öğrencilerin de koronavirüsü kendi ailelerine bulaştıracağını kaydeden Prof. Dr. Saltık, böyle bir durumda vaka sayılarının patlak verebileceğini aktarmıştı. Prof. Dr. Saltık, bu nedenle Türkiye'de şu anda yüz yüze eğitim gibi bir maceraya gerek olmadığını ifade etmişti.

Türkiye'de günlük vaka sayılarının yine 7 bini geçtiği düşünülürse yüz yüze eğitime geçilmesi risk oluşturabilir. Yüz yüze eğitime geçilmesi ve diğer önlemlerin gevşetilmesi için günlük vaka sayılarının düşmesi önem taşıyor. Koronavirüs tablosunda iyileşme olmadan önlemler gevşetilirse koronavirüsün yeni bir dalgasıyla karşı karşıya kalınabilir. Bu da pandemi sürecinin en başına dönülmesi anlamına gelir.