Bilim Kurulu yanıtladı: Karadeniz'de vaka sayıları niye çok yüksek?

Türkiye'de 8-14 Şubat günleri arasında 100 binde 228,02 vaka ile Trabzon "vaka sayısının en fazla olduğu il" oldu. İkinci sırada 100 binde 202,44 ile Rize yer alırken, üçüncü sırada 100 binde 194,42 ile Ordu, dördüncü sırada 100 binde 184,34 ile Giresun, beşinci sırada ise 100 binde 171,29 ile Samsun yer aldı.

"İnsan hareketliliği çok fazla"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, söz konusu illerde vaka sayılarının neden yüksek olduğuna ilişkin açıklamada bulundu. Prof. Dr. Özlü, Karadeniz Bölgesi'nde insan hareketliliğinin fazla olduğuna dikkat çekerek, taziye ziyaretleri ile akraba ziyaretleri nedeniyle insanlara koronavirüs bulaştığını dile getirdi. Akrabalar arasında veya aile içerisinde koronavirüsün bulaştığını vurgulayan Prof. Dr. Özlü, bu nedenle vaka sayılarının arttığını söyledi.

"Köylere topluca gidiyorlar"

Prof. Dr. Özlü, hafta sonları aralıksız şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için vatandaşların her Cuma akşamı köylerine gittiklerini ve bir araya geldiklerini belirterek, birkaç ailenin tüm hafta sonu boyunca beraber vakit geçirdiğini, beraber yemek masasına oturduğunu ve bir de komşular gelince kalabalığın iyice arttığını söyledi. Genelde tanıdık insanların birbirlerine yakın oturması üzerine hafta sonları büyük yemek masalarının kurulduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, o masalarda oturan bir kişinin bile koronavirüse yakalanmış olmasının herkesi riske attığını kaydetti.

"Aynı aileden birkaç kişi yakalanıyor"

Prof. Dr. Özlü, aynı aileden birçok kişinin koronavirüse aynı zamanda yakalandığına dikkat çekerek, aile içi bulaşların Karadeniz Bölgesi'nde kritik seviyede olduğunu dile getirdi. Vatandaşların aslında fiziki mesafeye ve maske kuralına dikkat ettiklerini belirten Prof. Dr. Özlü, diğer yandan akraba ve arkadaşların koronavirüs bulaştıramayacağına dair bir görüşün hâkim olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özlü, bu süreçte insanların toplu halde bulunmalarının tehlikeli olduğunu ve bu nedenle dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, kalabalık olarak yiyip içmenin ve birlikte uzun zaman geçirmenin çok riskli olduğunu belirtti. Vatandaşların kendilerine ve ailelerine dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, koronavirüsün insandan insana bulaştığını yani insan hareketliliğinin fazla olduğu yerlerde daha hızlı bulaştığını dile getirdi.

"Aile içerisinde sıcak ilişkiler var"

Prof. Dr. Özlü, Karadeniz Bölgesi'nin sık sık göç verdiğini belirterek, her şehirde mutlaka bir Karadenizlinin bulunduğunu söyledi. Memleketlerinden uzakta yaşayan vatandaşların da aileleriyle her zaman sıcak ilişkilere sahip olduklarını ve sık sık Karadeniz Bölgesi'ne geldiklerini belirten Prof. Dr. Özlü, vatandaşların tatile geldiklerinde ailelerini ve akrabalarını ziyaret ettiklerini aktardı.

"Dışarıdan gelme vakalar oluyor"

Prof. Dr. Özlü, çay ve fındık işleri nedeniyle de insan hareketliliğinin yaşandığına dikkat çekerek, Karadeniz Bölgesi'nde dışarıdan gelme vakaların çok fazla olduğunu söyledi. Örneğin İstanbul'dan gelen ağabeyi ile beraber vakit geçirdiğini ve ağabeyinin koronavirüsü herkese bulaştırdığını söyleyen bir vatandaşa denk geldiğini belirten Prof. Dr. Özlü, dışarıdan gelme vakaların da tehlikenin boyutlarını artırdığını ifade etti.

"Taziye ziyaretleri de etkili"

Prof. Dr. Özlü, cenaze namazları ve taziye ziyaretlerinde yoğunluk meydana geldiğini kaydetti. Taziye ziyaretleri sırasında vatandaşların kapalı ve kalabalık bir ortamda uzun süre boyunca oturduklarına dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, vaka artışının temel nedenlerinden birinin de bu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özlü, Karadeniz Bölgesi'ndeki vaka artışlarının sebeplerinin özetle bunlar olduğunu dile getirdi.