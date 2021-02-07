Bilim Kurulu Üyesi İstanbul’u Uyardı: ‘Korona İkinci Zireyi Yapacak’

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın ile görüştü. Sarıkaya, koronavirüs salgınında ilk zirveden önce de bilim insanlarının uyarıda bulunduğunu belirtti ve mutasyon virüslere dikkat çekti. Prof. Dr. Akın’ın İstanbul’un durumuna vurgu yaptığını ifade eden Sarıkaya, Akın’ın görüşlerini köşesine taşıdı.

‘İstanbul koptu gidiyor’

Prof. Dr. Akın ile sohbetinde “İstanbul koptu gidiyor” dediğine vurgu yapan Sarıkaya, Akın’ın açıklamasında “İşverenlere ısrarla mesai saatlerini değiştirin diyoruz ama dinlemiyorlar” hayıflanmasında bulunup devam etti: “İstanbul’da bir süre sonra enfeksiyon kapmış insan sayısında yükselme görmememiz imkansız. Çünkü İstanbul koptu gidiyor… Önlemlere uyan sayısı gittikçe azalmaya kalabalık ise bir o denli artmaya başladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantı da üzerine bindi.” ifadelerini kullandığını aktardı.

Koronavirüste mutasyonlu varyantların durumunun, gitgide tabloyu daha ciddi hale getirdiğini belirten Akın, Boğaziçi Üniversitesi olaylarında temasın arttığını ve bazı öğrencilerin maskesiz olduğunu söyledi.