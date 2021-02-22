Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: O İllerde Hibrit Eğitim Başlayabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, geçtğimiz günlerde YÖK’e verdiği tavsiye kararı ile, üniversitelerin 2020-2021 bahar döneminde hibrit, yani karma eğitim modeline geçmesini sağlamıştı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, okulların, koronavirüs vaka sayılarının düşük olduğu bölgelerde kademeli olarak açılabileceğini belirterek, konuyla ilgili “Yani burada bir zorunluluk da yok. Biraz da bu okula gönderip göndermeme işi ailelere kalıyor. Ortam nasıl, okulun fizibilitesi, sınıftaki öğrenci sayısı nasıl, kurallara uyuyabilecek, maskelerini çocuklar sürekli takabilecek mi? Sınıflar havalandırılabilecek mi, sınıftaki öğrenci yoğunluğu ne kadar? Bunlara dikkat etmek lazım. Kurallara uygun olursa, çok yoğun olmazsa, dikkatli, tedbirli olarak süreç yönetilebilirse, özellikle salgının düşük olduğu bölgelerde, çok fazla vaka sayısının olmadığı yerlerde okullar kademeli olarak, seyreltilmiş olarak, hibrit eğitim olarak başlayabilir.” dedi.

İl bazlı karar vermek lazım: Hangi şehirlerde okullar açılabilir?

Okulların açılma kararının il bazlı olarak verilebileceğini ifade eden Özlü, “Ama eğer salgın yüksekse, bulaş fazla ise o zaman tabi bu daha da alevlendirebilir. İl bazlı karar vermek lazım. Zaten bu yeni geldiğimiz noktada bu salgının kontrolü ile ilgili kararlar artık il bazlı verilecek. Onun için her il kendi durumuna göre karar verecek diye düşünüyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, il bazlı koronavirüs vakalarının en düşük olduğu şehirler içinde Kars, Kırşehir, Isparta, Uşak, Aydın, Bilecik, Şırnak, Mardin, Hakkari, Van, Iğdır, Bitlis, Muş, Bingöl ve Diyarbakır en düşük vaka oranına sahip iller.