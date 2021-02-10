Bilim Kurulu uyardı! Yüz yüze eğitimde dikkat edilmesi gerekenler...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de 15 Şubat Pazartesi günü anaokulları ile köy okullarında yüz yüze eğitime geçileceğini hatırlattı. 8'inci ve 12'nci sınıflar ile ilkokullarda 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime geçileceğini anımsatan Prof. Dr. İlhan, koronavirüse karşı bireysel tedbirlerden hiçbir şekilde vazgeçilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Toplu etkinliklerden uzak durulmasına karar verildi"

Prof. Dr. İlhan, tüm okullarda dezenfektan ve maske bulundurulmasına, toplu etkinliklerden uzak durulmasına ve sınıflarda kalabalık oluşmasına müsaade edilmemesine yönelik kararlar alındığını belirtti. Çocuklarını okula getiren ebeveynlerin asla sınıfa girmemeleri ve okulun dışında beklemeleri gerektiğini kaydeden Prof. Dr. İlhan, aksi takdirde kalabalık meydana geleceğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, okul çıkışlarında ailelerin kalabalık şekilde beklediklerini, birbirleriyle muhabbet ettiklerini ve bazılarının da sigara içtiğini kaydederek, bu nedenle maskelerin çenelerin altlarına indirildiğine işaret etti.

"Maskeyle kitap okutun"

Bu tarz risklerden uzak durulması gerektiğini aktaran Prof. Dr. İlhan, ailelerin çocuklara her hafta sonu maske ile gerçekleştirebilecekleri faaliyetler konusunda yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. İlhan, çocuklara maskeyle oyun oynatılabileceğini ve maskeyle kitap okutulabileceğini belirterek, böylece çocukların okulda da zorlanmayacaklarını aktardı.

"Tenha bir yerde yiyip içmeleri gerektiğini öğretin"

Çocuklara tenha bir yerde yiyip içmelerinin öğretilmesini tavsiye eden Prof. Dr. İlhan, yemekten sonra maskelerini hemen takmaları, ellerini sık sık yıkamaları ve tuvaletlerde yoğunluk oluşturmamaları konusunda çocuklara eğitim verilmesini önerdi. Prof. Dr. İlhan, okul servislerinde oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına göre uygulanması ve dezenfektan kullanılması gerektiğini ifade etti.

"Her şey hazır"

Okullarda vakaya rastlanıldığı zaman nasıl bir politika yürütüleceğinin de belli olduğunu kaydeden Prof. Dr. İlhan, önlemler konusunda tüm bileşenlerin hazır olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. İlhan, okulların yüz yüze eğitime geçmesine hazır olunduğunu ancak önlemlere uyulmasının şart olduğunu dile getirdi.

Evlerde toplanmanın çok yanlış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, özellikle insanların hafta sonları evlerde bir araya geldiklerini, bu nedenle Salı ve Çarşamba günleri vakaların arttığını ifade etti. Prof. Dr. İlhan, çocukların taşıyıcı olduklarını, bu nedenle bu tarz toplanmalara son verilmesi gerektiğini söyledi.

"Her gün yüz ve el temizliği yaptırmalılar"

Kapalı ortamların havalandırılmasının şart olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, okuldan gelen çocuklara her gün duş yaptırılmasa bile yüz ve el temizliği yaptırılmasının şart olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. İlhan, okul kıyafetlerinin ayrı bir yerde tutulması gerektiğini ekledi.

Okulların açılış takvimi

Köy okulları: Bütün sınıf kademelerinde 15 Şubat 2021 tarihinde açılacak. Tam zamanlı olarak açılacak.

Anaokulları: Bütün bağımsız anaokulları 15 Şubat 2021 tarihinde açılacak. Tam zamanlı olarak açılacak.

İlkokullar: Bütün sınıf kademelerinde 1 Mart 2021 tarihinde açılacak. Haftanın iki günü olmak üzere açılacak.

Özel eğitim okulları: 1 Mart 2021 tarihinde açılacak.

8'inci ve 12'nci sınıflar: 1 Mart 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacaklar. Tam zamanlı olmak üzere okula gidecekler.