Bilim Kurulu'ndan "Üniversiteler ne zaman açılır?" sorusuna yanıt!

Türkiye'de hem okullarda hem de üniversitelerde koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime geçilmişti. Okulların 15 Şubat Pazartesi günü açılmasına kesin gözüyle bakılırken, üniversitelerin ne zaman açılacağı da en çok sorulan sorulardan biri oldu. Öğrencilerin merakla yanıtını beklediği soruya ilişkin konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de bulunan üniversitelerde online eğitimin sürdürüldüğünü hatırlattı. Prof. Dr. İlhan, programlardan bazılarında yüz yüze eğitim gerçekleştirildiğini söyledi.

"Tabloya bakmak gerekiyor"

Hem öğrenciler arasında hem de ebeveynler arasında üniversitelerin açılmasına ilişkin iki farklı görüşün mevcut olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, bazılarının üniversitelerin tümüyle yüz yüze eğitime geçmesinden yana olduklarını, bazılarının ise tümüyle online eğitim yapılmasından yana olduklarını ifade etti. Prof. Dr. İlhan, iki görüşe sahip olanların da kendince haklı taraflarının bulunduğunu kaydederek, bu konuda koronavirüs tablosunun seyrine bakılması gerektiğini söyledi.

"Her üniversite kendi kararını vermeli"

Üniversitelerin kendi imkânlarına ve programlarına göre "online ve yüz yüze eğitim" sistemini ya da "sadece yüz yüze eğitim" sistemini tercih edebileceklerini belirten Prof. Dr. İlhan, her üniversitenin kendi kararını vermesi gerektiğini aktardı.

YÖK Başkanı Saraç açıklama yapmıştı

YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Başkanı Saraç, ülkemizde üniversitelerin tekrar yüz yüze eğitim sistemine geçmesiyle birlikte kentlerde büyük bir hareketlilik meydana gelebileceğini söylemişti. Saraç, üniversitelerin tekrar yüz yüze eğitime geçmesinin koronavirüs açısından risk oluşturup oluşturmayacağına dair kararı Sağlık Bakanlığının vereceğini ifade etmişti.

Saraç, üniversitelerde bahar döneminde eğitimin nasıl olacağına ilişkin Sağlık Bakanlığından fikir alınacağını kaydetmişti. Üniversitelerin farklı olanaklara sahip olduğuna dikkat çeken Saraç, her üniversitenin farklı bir uygulamaya başvurabileceğini söylemişti.

Birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri için öneri!

Birinci sınıf öğrencilerinin üniversitelerini ve kampüslerini tanımaları için yüz yüze eğitime geçmeleri tavsiye ediliyor. Mezuniyet işlemleri, projeler, stajlar ve tezlerle uğraşan dördüncü sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitime geçmesi diğer bir öneri. Fakat üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi şehirler arası ciddi bir hareketlilik yaratabilir. Ayrıca, öğrenci yurtlarında kalmak zorunda olan öğrencilerin fiziki mesafe ve hijyen kuralına uymaları çok zor görünüyor. Bu durum gençler arasında bulaşı hızla artırabilir. Üniversitelerin bahar dönemlerinin Şubat veya Mart ayı gibi başladığı düşünüldüğünde bu konudaki kararın yakın zamanda verileceği öngörülüyor. Evlerinde bunalan öğrenciler üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesini beklese de bu kararın verilmesi şimdilik zor gibi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 14:21