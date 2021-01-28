Bilim Kurulu'ndan "Kısıtlamalar sürmeli" açıklaması

Türkiye'de koronavirüsü kontrol altına almak üzere hayata geçirilen kısıtlamalar uzun bir zamandır devam ediyor. Vatandaşlar, söz konusu kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını ise merak ediyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tezer, kısıtlamaların daha sürmesi gerektiğini ifade etti.

"Sokağa çıkma yasağı kesinlikle sürmeli"

Prof. Dr. Tezer, aşılama programında belirli bir seviyeye ulaşana kadar kısıtlamaların sürmesi gerektiğine dikkat çekerek, hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonları kesintisiz olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının kesinlikle sürmesi gerektiğini aktardı. Bu şekilde vaka sayılarının azaldığını vurgulayan Prof. Dr. Tezer, zamanında günlük vaka sayılarının 35 bine kadar yükseldiğini, can kayıplarının ve yoğun bakımda tedavi gören kişi sayısının arttığını hatırlattı.

"Geçmişe dönmememiz lazım"

Prof. Dr. Tezer, hastanelerin sıkıntılı bir süreci atlattığını belirterek, geçmişe dönmemek için kısıtlamaların sürmesi gerektiğini ifade etti. Kısıtlamaların esnetilmesinin ardından vaka sayılarının patlak verdiği ülkelerin bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Tezer, aynı duruma düşülmemesi için aşılama programının başarılı bir şekilde yürütülmesinin şart olduğunu, aynı zamanda kısıtlamaların da sürmesi gerektiğini belirtti.

"Aşılamadan sonra bekleniyor"

Prof. Dr. Tezer, şu anda aşılananların büyük bir kısmının sağlık personeli olduğunu kaydederek, 85 yaş ve üstü ile 90 yaş ve üstü gruplara evlerinde aşı yapıldığını hatırlattı. Aşı yapılan kişiler hakkında şimdiye dek ciddi bir bildirimde bulunulmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Tezer, sıkıntılı bir durum yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını aktardı. Prof. Dr. Tezer, aşı yapılan kişinin muhtemel reaksiyonlara karşı bir süre bekletildiklerini ifade etti.

Türkiye'de şimdiye dek kaç kişi aşılandı?

Türkiye'de şimdiye dek 1 milyon 590 binden fazla kişi aşılandı. İstanbul 281 bin 196 kişi ile ilk sırada, Ankara 157 bin 946 kişi ile ikinci sırada, İzmir 98 bin 945 kişi işe üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 7 bin 489 vaka tespit edildi. Günlük vaka sayılarının yine 7 binin üstüne çıkması tedirginlik yarattı. Türkiye'de son bir günde 8 bin 803 kişi iyileşirken, 132 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılması konusunda bir tarih belirlenip belirlenmediğine ilişkin soruya yanıt vermişti. Erdoğan, böyle bir karar verilmesi durumunda kabine toplantısının ardından duyurulacağını söylemişti. Böylece kabine toplantısında yine ana gündem maddesinin koronavirüs kısıtlamaları olacağı anlaşılmış oldu. Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, restoran ve kafelerin henüz açılmayacağına işaret etmişti. İşletmelerin tedbirlere uymadığını belirten Erdoğan, başarıyla yürütülen süreci riske atamayacaklarını ifade etmişti. Erdoğan, gerekli görülmesi durumunda kısıtlamalarda esneme yapılabileceğini eklemişti.