Bilim Kurulu: Koronavirüs sadece damlacıkla değil, havadan da bulaşıyor!

Mutasyonlu koronavirüs sadece damlacıkla mı bulaşıyor, yoksa havadan da bulaşabiliyor mu? Bu sorunun yanıtı hala net değil. Konuya ilişkin açıklama Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den geldi.

Prof. Dr. Özlü, Türkiye'de de 20'den fazla şehirde tespit edilen mutasyonlu koronavirüsün daha hızlı bulaştığına dikkat çekti. Mutasyon nedeniyle koronavirüsün farklı niteliklere sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özlü, vatandaşların bu duruma karşı önlem alarak hem kendilerini hem de çevresindekileri korumaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özlü, Türkiye'de uygulanan önlemlerin mutasyonlu koronavirüs için de aynen geçerli olduğunu belirterek, maskenin artık daha fazla önem kazandığını ifade etti.

"Yalnızca sizin maske takmanız önemli değil"

Mutasyonlu koronavirüsten yine izolasyon, temizlik, fiziki mesafe ve maske önlemleriyle korunabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, vatandaşların kapalı ve kalabalık yerlerden uzak durmaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özlü, kapalı ortamların havalandırılmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, vatandaşların kalabalık bir ortamda bulunmak zorunda oldukları durumlarda maskelerini kurallara uygun takmaları gerektiğini ifade etti. Yalnızca tek bir kişinin maske takmasının önemli olmadığını kaydeden Prof. Dr. Özlü, aynı ortamdaki herkesin maske takması gerektiğini söyledi.

"Havadan bulaştığına dair kanıtlar ortaya çıktı"

Prof. Dr. Özlü, maskelerin kurallara uygun takılmasının ciddi derecede önemli olduğuna işaret ederek, mutasyonlu koronavirüsün daha hızlı şekilde bulaştığını dile getirdi. Mutasyonlu koronavirüsün havadan bulaştığına ilişkin kanıların arttığını ifade eden Prof. Dr. Özlü, virüsün yalnızca damlacıkla değil havada duran damlacık çekirdekleri nedeniyle insanların akciğerlerine inebileceğine ilişkin kanıtların bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Özlü, bu nedenle herkesin daha tedbirli olması gerektiğini ifade etti.

Maske kullanımında daha titiz davranılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, maskenin surata tam oturmasının şart olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özlü, maskede bulunan telin buruna göre sabitlenmesi ve kenarlardan hava sızmasının önlenmesi gerektiğini ifade ederek, maskenin gün içerisinde sürekli değiştirilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

"Sürekli aynı maskeyi kullanmayın"

Sürekli aynı maskenin kullanılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özlü, şu anda çift maske takılabileceğine dair söylemlerin olduğunu ancak maskenin uygun takılması ve çevredeki diğer insanların da maskeli olması durumunda bir tane maskenin de yeterli olabileceğini ifade etti.

"Bazı durumlarda çift maske takılabilir"

Prof. Dr. Özlü, çevrede bulunan diğer insanların maske takmaması ve sosyal mesafenin sağlanamaması durumunda çift maske takılabileceğini söyledi.

Çift maske takılmalı mı?

Koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları bilindiği üzere Türkiye'de de tespit edildi. Özellikle İngiltere mutasyonunun daha hızlı yayıldığı biliniyor. Mutasyonlu koronavirüsün maskeden de geçebileceğini kaydeden uzmanlar, özellikle kapalı ortamlarda çift maske takılabileceğini dile getiriyorlar. Uzmanlar, mutasyonlu koronavirüs vakalarında artışın sürmesi durumunda çift maskenin zorunlu olabileceğini ifade ediyorlar.