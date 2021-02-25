Bilim Kurulu: Karadeniz'deki artış mutasyonun göstergesi!

Sağlık Bakanlığı tarafından şehir bazında her 100 binde tespit edilen vaka sayıları düzenli olarak açıklanıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, bakanlık tarafından paylaşılan haritada kırmızı bölgelerin arttığına işaret ederek, Karadeniz Bölgesi'nin bazı illerinde yaşanan vaka artışının mutasyonlu koronavirüsün bir göstergesi olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Hasöksüz, Karadeniz Bölgesi'nde hem ailevi olarak hem de iş bakımından samimi ilişkilerin kurulduğunu, bunun da vaka sayılarını artırdığını dile getirdi.

"9 binlere ulaşıldı"

İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından göre tedbirlerin artırılacağını ya da azaltılacağını ifade eden Prof. Dr. Hasöksüz, buna günlük tespit edilen vakalara göre karar verileceğini söyledi. Prof. Dr. Hasöksüz, Türkiye'de günlük vaka sayılarının Kasım ayında 30 binlere ulaştığını hatırlatarak, Ocak ayında yine 5 binlere düşüldüğünü ve son olarak da 9 binlere ulaştığını belirtti. Test sayısına bağlı vakaların oranının 6,8'den 7,32'ye yükseldiğini ifade eden Prof. Dr. Hasöksüz, üçüncü dalganın her an gelebileceğini dile getirdi.

"Bir ayda çevre illere yayılıyor"

Prof. Dr. Hasöksüz, daha sıkı önlemlerin alınmasının şart olduğunu belirterek, üçüncü dalganın bölgesel anlamda gelebileceğini ifade etti. Avrupa ülkelerindeki dalgaların da bölge bölge ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Hasöksüz, mutasyonlu koronavirüsün hızlı bulaştığını, bu nedenle 1 ayda çevre illere ya da farklı bölgelere çok rahat yayıldığını, buna Avrupa ülkelerinde rastlandığını söyledi.

Prof. Dr. Hasöksüz, günlük vaka sayılarının 10'dan az olduğu başarılı illerin de bulunduğunu belirterek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kısıtlamaların daha önce kaldırılacağını dile getirdi. Vatandaşların tedbirlere riayet etmesiyle vaka sayılarının azaldığını aktaran Prof. Dr. Hasöksüz, İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından bunun ele alınacağını söyledi.

"Ailenin tümü enfekte oluyor"

Karadeniz Bölgesi'nde gelecek 2-3 hafta içerisinde önlemlere riayet edilmesinin gerekli olacağını aktaran Prof. Dr. Hasöksüz, önceden aynı aile içerisinde 1-2 kişinin enfekte olduğunu ancak şu anda mutasyonlu koronavirüsün hızlı bulaşmasıyla tüm ailenin hastalandığını dile getirdi. Prof. Dr. Hasöksüz, bunun için aile içerisinde de önlemlere dikkat edilmesi ve kalabalık yerlerde çift maske kullanılması gerektiğini ifade ederek, önlemlere sıkı şekilde uyulması durumunda sonuçlarının kısa bir süre içerisinde mutlaka görüleceğini belirtti.

"Önlemlere uymaları durumunda kurtarılabilir"

Avrupa'da Türkiye'nin 2-3 katı kadar günlük vaka tespit edildiğini kaydeden Prof. Dr. Hasöksüz, Karadeniz Bölgesi’nde vatandaşların önlemlere riayet etmeleri durumunda bölgenin kurtarılabileceğini ve diğer illere sıçramasının da önüne geçilebileceğini aktardı.