Bilim Kurulu Açıkladı! Yüz Yüze Eğitim Başlıyor!

Toplum Bilimleri Kurulu üyesinden yüz yüze eğitme dair son dakika açıklaması geldi! Kuruş üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıkladı! İlhan okullar da yüz yüze eğitimin 15 Şubat sonrası doğru olacaktır dedi! Ayrıntılar ise haberimizde.

Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Toplum Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladı. Dr. İlhan, salgına dair mücadele kapsamında yılbaşında alınan kısıtlamaların sonucunda 2021 yılında yüz yüze eğitimin belirleyici ana faktörü olduğunu söyledi. Dr. İlhan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yüz yüze eğitim için 15 Şubat tarihi gösterildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve kurul üyesi Necmi İlhan, salgına dair alınan yılbaşı kısıtlamalarının sonucunda yüz yüze eğitim başlayabilir dedi.

Ayrıca Prof. Dr. Necmi İlhan, yapılması planlanan telefi sınavlarına dair de açıklamalar getirdi.

Dr. İlhan, ortaokul ve lise öğrencileri için yapılması beklenen telefi sınavlarına dair de açıklamalar da bulundu. Tüm detaylar ise haberimizde.

OKULA GELEN ÇOCUKLARDA CİDDİ BİR ENFEKSİYON GÖRÜLMEDİ

Dr. İlhan açıklamalarında yüz yüze eğitim sürecinde okula gelen ve gelmeyen çocuklara bakıldığın ciddi bir fark olmadığını belirtti. Dr. İlhan, okula gelenlerde diğer çocuklara oranla daha az enfeksiyon görüldüğünü de açıkladı. Bu iddiaya gerekçe olarak da Dr. İlhan, okula gelen çocukların maske kullanımı ve özenin daha fazla olduğunu gelmeyen çocukların ise dışarıda daha fazla zaman geçirdiğini ve kontrolsüz davrandığını açıkladı.

ÖĞRENCİLER TOPLU ŞEKİLDE BULUNMUYOR

Prof. Dr. İlhan öğrencilerin toplu bir şekilde bir arada bulunmadıklarını bu nedenle okullarda bulaş riskinin de az olduğunu açıkladı.

KISITLAMALAR SAYESİNDE VAKALARDA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ

Dr. İlhan yüz yüze eğitim için en önemli faktörün vaka sayıları olduğunu belirtti. Ayrıca Dr. İlhan yılbaşında ülke genelinde alınan önlemlerle birlikte hastalığın seyrinde ciddi düşüş beklediklerini de söyledi. 2 hafta içinde sonuçların daha açık bir şekilde gözlemleneceğinin de altı çizildi.

Ayrıca Prof. Dr. İlhan, zaman zaman aksi durumlar yaşansa da ülke genelinde kısıtlamalara uyumun yüksek olduğunu ve 3,5 gün süren bu kısıtlama ile birlikte vakalarda düşüş beklediklerini açıkladı.

15 ŞUBAT İŞARET EDİLDİ

Mustafa Necmi İlhan, okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili 15 Şubat ve sonrasının daha doğru olacağını söyledi. Okulların yine kademeli olarak açılmasının doğru olacağını ilerlemenin küçük sınıflardan başlaması gerektiğini açıkladı.

Dr. İlhan, önce ilkokulların daha sonra sınava hazırlanan orta ve lise son sınıfların daha sonra da ara sınıfların açılmasının daha doğru olduğunu belirtti. 7

Dr. İlhan ayrıca ortaokul ve lisede öğrenciler için yapılacak telafi sınavlarına dair de değerlendirmeler de bulundu.

TELEFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Salgın mücadele kapsamında ise Prof. Dr. İlhan, 4 Ocak 2021 sonrasında telafi sınavlarının yapılacağını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 15:44